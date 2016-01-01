Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    «МЮ» сыграет на групповом этапе Лиги Европы, «Вулверхэмптон» – в квалификации

    «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в финале Кубка Англии (6:0). Команда Хави Гарсии лишились шансов на попадание в Лигу Европы на следующий сезон.

    Место в ЛЕ отошло «Вулверхэмптону», который занял седьмое место по итогам сезона АПЛ. Команда Нуну Эшпириту Санту начнет еврокубковую кампанию со второго квалификационного раунда.

    «Ман Юнайтед», который занял шестое место, вышел сразу в групповой этап. Также в ЛЕ сыграет «Арсенал», который занял пятое место в таблице АПЛ.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:01
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5675

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Пока еще рано говорить, а вдруг Арсенал выиграет ЛЕ и там прямая путевка в ЛЧ, а такими темпами и Эвертон без европейской компании не останется

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1359

      SarJr > Skull_Boy 9 минут назад

      если я правильно все понимаю, то тип ливер/тотт (победитель) и арсенал/челси(победитель) идут в лч благодаря лч и ле. и тогда из лиги в лч попадают четверка: сити, ливер/тотт ( проигравший), челси/арсенал (проигравший) и мю. а в ле тогда троица: волвз, эвертон и лестер. тип будет в следующих еврокубках 9!!! английских команд. обмазаться ими будет можно!)))

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70676
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru