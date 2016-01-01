«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в финале Кубка Англии (6:0). Команда Хави Гарсии лишились шансов на попадание в Лигу Европы на следующий сезон.

Место в ЛЕ отошло «Вулверхэмптону», который занял седьмое место по итогам сезона АПЛ. Команда Нуну Эшпириту Санту начнет еврокубковую кампанию со второго квалификационного раунда.

«Ман Юнайтед», который занял шестое место, вышел сразу в групповой этап. Также в ЛЕ сыграет «Арсенал», который занял пятое место в таблице АПЛ.