Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    75,5% побед Аллегри в Серии А – лучшая статистика в истории «Ювентуса»

    Сегодня «Ювентус» объявил об уходе главного тренера Массимилиано Аллегри в конце сезона.

    За пять лет в должности итальянец выиграл 142 матча чемпионата Италии из 188-ми. 75,5% – лучший показатель в Серии А среди всех тренеров туринского клуба в истории.

    Под руководством Аллегри команда пять раз подряд выиграла чемпионат, четырежды завоевала Кубок Италии и два раза – Суперкубок страны. 51-летний тренер дважды вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов.

    Источник: OptaPaolo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:04
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70632
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru