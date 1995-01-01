75,5% побед Аллегри в Серии А – лучшая статистика в истории «Ювентуса»

Сегодня «Ювентус» объявил об уходе главного тренера Массимилиано Аллегри в конце сезона.

За пять лет в должности итальянец выиграл 142 матча чемпионата Италии из 188-ми. 75,5% – лучший показатель в Серии А среди всех тренеров туринского клуба в истории.

Под руководством Аллегри команда пять раз подряд выиграла чемпионат, четырежды завоевала Кубок Италии и два раза – Суперкубок страны. 51-летний тренер дважды вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов.