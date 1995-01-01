«Чемпионат»: «Хоффенхайм» хочет купить Головина

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«Хоффенхайм» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
По информации «Чемпионата», россиянин – главная цель немецкой команды в летнее трансферное окно. «Хоффенхайм» рассматривает 22-летнего футболиста как замену Керему Дембираю, который отправится в «Байер» после завершения сезона.
При этом в случае невыхода в еврокубки «Хоффенхайм» может отказаться от приобретения Головина и переключиться на более бюджетные варианты.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что за выступлениями хавбека следят «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер». «Монако» не хочет продавать Головина, но может рассмотреть предложение в размере не менее 30 миллионов евро, которые в 2018 году клуб заплатил за россиянина ЦСКА.
- В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 33 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Контракт полузащитника рассчитан до 2023 года.