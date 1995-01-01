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    «Чемпионат»: «Хоффенхайм» хочет купить Головина

    «Хоффенхайм» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

    По информации «Чемпионата», россиянин – главная цель немецкой команды в летнее трансферное окно. «Хоффенхайм» рассматривает 22-летнего футболиста как замену Керему Дембираю, который отправится в «Байер» после завершения сезона.

    При этом в случае невыхода в еврокубки «Хоффенхайм» может отказаться от приобретения Головина и переключиться на более бюджетные варианты.

    Ранее «Чемпионат» сообщил, что за выступлениями хавбека следят «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер». «Монако» не хочет продавать Головина, но может рассмотреть предложение в размере не менее 30 миллионов евро, которые в 2018 году клуб заплатил за россиянина ЦСКА.

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 33 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Контракт полузащитника рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: -2

      vitaliypakhomov 53 минуты назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь[][][][][] ---- http://gg.gg/psblog

      -2
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      Рейтинг: +158

      Kalida 1 час назад

      Если это не фейк, то вполне достойный вариант для продолжения карьеры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5655

      Skull_Boy 1 час назад

      Надо уходить в Германию, как раз все сделано для него и где он будет лидером команды, да и лига в 2 раза мобильнее, чем это черножопое болото

      8
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      ...
      Рейтинг: +155

      Boeung777 > Skull_Boy 1 час назад

      и плюс еврокубки возможно светят

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