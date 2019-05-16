Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона

«Локомотив» обыграл «Ростов» (2:0) в ответном полуфинале Кубка России.

Защитник Бенедикт Хеведес вышел в стартовом составе московского клуба и на 70-й минуте уступил место на поле Тарасу Михалику.

По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона. Информация о характере повреждения чемпиона мира-2018 отсутствует.