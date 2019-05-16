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    Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона

    «Локомотив» обыграл «Ростов» (2:0) в ответном полуфинале Кубка России.

    Защитник Бенедикт Хеведес вышел в стартовом составе московского клуба и на 70-й минуте уступил место на поле Тарасу Михалику.

    По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона. Информация о характере повреждения чемпиона мира-2018 отсутствует.

    • Хеведес перешел в июле из «Ювентуса» за 5 миллионов евро. Забил 4 гола в 26 играх всех турниров.
    • Команда Юрия Семина вышла в финал Кубка, где 22 мая сыграет с «Уралом».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    16.05.2019 22:57
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