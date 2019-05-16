Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона

«Локомотив» обыграл «Ростов» (2:0) в ответном полуфинале Кубка России.
Защитник Бенедикт Хеведес вышел в стартовом составе московского клуба и на 70-й минуте уступил место на поле Тарасу Михалику.
По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона. Информация о характере повреждения чемпиона мира-2018 отсутствует.
- Хеведес перешел в июле из «Ювентуса» за 5 миллионов евро. Забил 4 гола в 26 играх всех турниров.
- Команда Юрия Семина вышла в финал Кубка, где 22 мая сыграет с «Уралом».