Де Лигт: «Сейчас не время говорить о моем уходе из «Аякса»

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт отказался обсуждать свой возможный уход из амстердамского клуба.

«Мы только что выиграли чемпионат, и сейчас не время говорить о моем уходе. Летом мне нужно все обдумать. Посмотрим, что произойдет», – сказал футболист.