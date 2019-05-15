Де Лигт: «Сейчас не время говорить о моем уходе из «Аякса»

Если парни хотят виыграть ЛЧ...ИМ НАДО ОСТАВАТЬСЯ В АЯКСЕ!)))))))))))))))
Капитан «Аякса» Матейс де Лигт отказался обсуждать свой возможный уход из амстердамского клуба.
«Мы только что выиграли чемпионат, и сейчас не время говорить о моем уходе. Летом мне нужно все обдумать. Посмотрим, что произойдет», – сказал футболист.
- Главным претендентом на де Лигта считается «Барселона».
- За 19-летнего голландца сине-гранатовым придется заплатить не менее 70 миллионов евро.
- Ранее «Барселона» объявила о трансфере Френки де Йонга, который является другом де Лигта.