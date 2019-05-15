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    Де Лигт: «Сейчас не время говорить о моем уходе из «Аякса»

    Капитан «Аякса» Матейс де Лигт отказался обсуждать свой возможный уход из амстердамского клуба.

    «Мы только что выиграли чемпионат, и сейчас не время говорить о моем уходе. Летом мне нужно все обдумать. Посмотрим, что произойдет», – сказал футболист.

    • Главным претендентом на де Лигта считается «Барселона».
    • За 19-летнего голландца сине-гранатовым придется заплатить не менее 70 миллионов евро.
    • Ранее «Барселона» объявила о трансфере Френки де Йонга, который является другом де Лигта.

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 3 часа назад

      Если парни хотят виыграть ЛЧ...ИМ НАДО ОСТАВАТЬСЯ В АЯКСЕ!)))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 4 часа назад

      Но уже скоро это время настанет. Где-то через месяц)

      0
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