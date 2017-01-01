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    Гендиректор «Локомотива» – о ситуации с Денисовым: «Диалог начался»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с полузащитником Игорем Денисовым.

    • В последний раз игрок попал в заявку команды в середине апреля.
    • Кикнадзе говорил, что игрок не отвечает на звонки.
    • По официальной информации, игрок находился на больничном.
    • По сообщениям из разных источников футболист хочет получать больше игрового времени в клубе. Sports.ru сообщил о конфликте Денисова с главным тренером клуба Юрием Семиным. Ранее «СЭ» писал, что конфликта нет, но игрок готов разорвать контракт, потому что хочет чаще выходить на поле.

    – Денисов вышел на связь?

    – С Игорем идут коммуникации. Все нормально.

    – Он уже в расположении команды?

    – Это внутреннее дело команды. Как только мы либо не продлимся, либо продлимся, тут же сообщим.

    – Он тренируется?

    – Диалог начался.

    – Только такой ответ?

    – Человек после больничного. Как только будут какие-то решения, сразу сообщим.

    Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33

      S.K.V. 1 час назад

      Игрок хороший,но уж очень конфликтный.

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      Рейтинг: +513

      Ковастер 4 часа назад

      Денисова в Локо взяли по настоятельной рекомендации И. Геркуса. Пока был Геркус Денисов играл и был капитаном. Но как только уволили Геркуса , так и Денисов попал в опалу. Возможно именно Денисов стал причиной ссоры Геркуса и Сёмина.

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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 4 часа назад

      Или Денисов, или Сёмин! Иначе никак!!!

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      Рейтинг: +247

      Muboraksho 5 часов назад

      Диалоги могут быт разными. Например, команде Вас не хватает. Быстрее выздоравливай и возвращайся. Или, ну что Игорек, бутсы на гвоздь? Мы в Вас более не нуждаемся. Приходи за расчетом!!!! Какой диалог ведет Локо с ним?

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      Рейтинг: +404

      Князев 6 часов назад

      Денисов классный игрок. Капитан вожак, он определяет настрой команды. К нему необходимо внимательно относиться. Он нужен команде. Перестаньте интриговать игрока! Более надёжного и ответственного игрока на позиции опорника у нас в РПЛ нет!!!

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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 15 часов назад

      Думаю, что всё это есть раздувание из мухи слона.
      Наверняка, девять из десяти игроков любого клуба недовольны своей ролью в команде и количеством игрового времени...Просто большинство И ПИКНУТЬ НЕ МОГУТ - ПОСРЕДСТВЕННОСТИ.
      Денисов не боится "качать права". Знает себе цену. И знает , чем рискует. КАКИЕ К НЕМУ ПРЕТЕНЗИИ?
      Он ведёт себя как нормальный профессионал. На западе таких историй - по сто штку на дню.
      Не договорятся - найдётся немало клубов, которые его с удовольствием возьмут. Не думаю, что он так уж сильно потеряет в ЗП... В конечном итоге, получает он столько, что плюс-минус один два ляма рублей...разница не существенная))

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