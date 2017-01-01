Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с полузащитником Игорем Денисовым.

В последний раз игрок попал в заявку команды в середине апреля.

Кикнадзе говорил, что игрок не отвечает на звонки.

По официальной информации, игрок находился на больничном.

По сообщениям из разных источников футболист хочет получать больше игрового времени в клубе. Sports.ru сообщил о конфликте Денисова с главным тренером клуба Юрием Семиным. Ранее «СЭ» писал, что конфликта нет, но игрок готов разорвать контракт, потому что хочет чаще выходить на поле.

– Денисов вышел на связь?

– С Игорем идут коммуникации. Все нормально.

– Он уже в расположении команды?

– Это внутреннее дело команды. Как только мы либо не продлимся, либо продлимся, тут же сообщим.

– Он тренируется?

– Диалог начался.

– Только такой ответ?

– Человек после больничного. Как только будут какие-то решения, сразу сообщим.

Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»