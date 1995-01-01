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    «СЭ»: Денисов готов разорвать контракт с «Локомотивом», если не будет получать больше игрового времени 

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может покинуть команду. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

    Футболист хочет получать больше игрового времени. Он намерен обсудить ситуацию с клубом и готов досрочно разорвать контракт, если стороны не найдут компромисс.

    Также сообщается, что между «Локомотивом» и Денисовым сейчас нет конфликта. Игрок находится на больничном в Москве, поэтому не появляется на тренировках команды. Ранее из-за сообщений разных источников могло возникнуть впечатление, что между Денисовым и «Локомотивом» конфликт.

    Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»

    Ожидается, что ситуация с будущим футболиста прояснится на следующей неделе. Пока ни одна из сторон не сформулировала четких предложений по дальнейшему сотрудничеству или его прекращении.

    • В текущем сезоне РПЛ Денисов сыграл в 17 матчах и отдал одну голевую передачу.
    • В последний раз игрок выходил на поле в начале апреля в матче с «Ростовом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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