«СЭ»: Денисов готов разорвать контракт с «Локомотивом», если не будет получать больше игрового времени 

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может покинуть команду. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Футболист хочет получать больше игрового времени. Он намерен обсудить ситуацию с клубом и готов досрочно разорвать контракт, если стороны не найдут компромисс.

Также сообщается, что между «Локомотивом» и Денисовым сейчас нет конфликта. Игрок находится на больничном в Москве, поэтому не появляется на тренировках команды. Ранее из-за сообщений разных источников могло возникнуть впечатление, что между Денисовым и «Локомотивом» конфликт.

Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»

Ожидается, что ситуация с будущим футболиста прояснится на следующей неделе. Пока ни одна из сторон не сформулировала четких предложений по дальнейшему сотрудничеству или его прекращении.