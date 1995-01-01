«СЭ»: Денисов готов разорвать контракт с «Локомотивом», если не будет получать больше игрового времени 

То денег ему мало, то времени. А заслужить не пробовал?
Ч.мо толстожопое!
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может покинуть команду. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Футболист хочет получать больше игрового времени. Он намерен обсудить ситуацию с клубом и готов досрочно разорвать контракт, если стороны не найдут компромисс.
Также сообщается, что между «Локомотивом» и Денисовым сейчас нет конфликта. Игрок находится на больничном в Москве, поэтому не появляется на тренировках команды. Ранее из-за сообщений разных источников могло возникнуть впечатление, что между Денисовым и «Локомотивом» конфликт.
Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»
Ожидается, что ситуация с будущим футболиста прояснится на следующей неделе. Пока ни одна из сторон не сформулировала четких предложений по дальнейшему сотрудничеству или его прекращении.
- В текущем сезоне РПЛ Денисов сыграл в 17 матчах и отдал одну голевую передачу.
- В последний раз игрок выходил на поле в начале апреля в матче с «Ростовом».