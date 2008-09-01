Сегодня «Манчестер Сити» может защитить титул. Такого в АПЛ не было 10 лет

В 17:00 по московскому времени «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном» в заключительном туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Красные в это же время начнут домашнюю встречу с «Вулверхэмптоном».

В случае победы «Сити» станет чемпионом второй раз подряд. Последней командой, защитившей титул Премьер-лиги, был «Манчестер Юнайтед»-2008/09 под руководством сэра Алекса Фергюсона.

За чемпионской гонкой можно будет следить на «Бомбардире»:

Брайтон & Хов Альбион – Манчестер Сити 17:00 мск

Ливерпуль – Вулверхэмптон 17:00 мск