Сегодня «Манчестер Сити» может защитить титул. Такого в АПЛ не было 10 лет

Манчестер если сегодня не выиграете считайте сезон провальным
В 17:00 по московскому времени «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном» в заключительном туре чемпионата Англии.
Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Красные в это же время начнут домашнюю встречу с «Вулверхэмптоном».
В случае победы «Сити» станет чемпионом второй раз подряд. Последней командой, защитившей титул Премьер-лиги, был «Манчестер Юнайтед»-2008/09 под руководством сэра Алекса Фергюсона.
За чемпионской гонкой можно будет следить на «Бомбардире»:
Брайтон & Хов Альбион – Манчестер Сити 17:00 мск
Ливерпуль – Вулверхэмптон 17:00 мск
- Гвардиола возглавил клуб в феврале 2016 года и завершил дебютный сезон на 3 месте.
- В феврале «Сити» выиграл Кубок Лиги. 18 мая на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии с «Уотфордом».
- «Горожане» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Тоттенхэму».