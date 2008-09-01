Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Сегодня «Манчестер Сити» может защитить титул. Такого в АПЛ не было 10 лет

    В 17:00 по московскому времени «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном» в заключительном туре чемпионата Англии.

    Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Красные в это же время начнут домашнюю встречу с «Вулверхэмптоном».

    В случае победы «Сити» станет чемпионом второй раз подряд. Последней командой, защитившей титул Премьер-лиги, был «Манчестер Юнайтед»-2008/09 под руководством сэра Алекса Фергюсона.

    За чемпионской гонкой можно будет следить на «Бомбардире»:

    Брайтон & Хов Альбион – Манчестер Сити 17:00 мск

    Ливерпуль – Вулверхэмптон 17:00 мск

    • Гвардиола возглавил клуб в феврале 2016 года и завершил дебютный сезон на 3 месте.
    • В феврале «Сити» выиграл Кубок Лиги. 18 мая на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии с «Уотфордом».
    • «Горожане» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Тоттенхэму».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:04
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      FCZenit is Ivanovo 14 секунд назад

      Манчестер если сегодня не выиграете считайте сезон провальным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28233

      portero 20 минут назад

      МС только сами себе могут неприятности сделать, играй максимум и победа .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3846

      Старикан 31 минуту назад

      Как бы я не относился к Сити, но я за интригу - Ливер вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5121

      mihail200606 1 час назад

      М-да, как бы хорош ливер не был, но ман сити чуть лучше..проиграть чемпионство изза Одного очка после такого забойного сезона это будет очень обидно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      scor-666-009 > mihail200606 56 минут назад

      А ведь по ходу сезона Ливерпуль имел над Сити перевес в 10 очков... Сами виноваты, растеряли такой отрыв... И да, обидно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5121

      mihail200606 > scor-666-009 6 минут назад

      Согласен..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      Борат 1 час назад

      Разнесут этот Брайтон уже в первом тайме.... Катком раздавят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      Фанат Рубина 2 часа назад

      может да не сможет..
      верим в брайтон...
      ЛИВЕР ЧЕМПИОН!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      CatMatros > Фанат Рубина 1 час назад

      Ливеру надо еще волков одолеть для начала )

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru