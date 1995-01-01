Жардим – о возможном вылете «Монако» из Лиги 1: «Мы продолжаем верить в то, что сохраним место» 

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение в матче 36-го тура Лиги 1 против «Нима» (0:1).

«Монако» занимает 17-е место в таблице c 33 очками.

Столько же очков у «Кана», который идет на 20-м месте (зона стыков).

У «Дижона» (19-е место, зона вылета), 31 очко.

«Мы продолжаем верить в то, что сохраним место [в лиге]. Следующая игра с «Амьеном» будет ключевой. Ситуация сложная. Может, у нас нет игроков, у которых достаточно психологических качеств, чтобы бороться за сохранение места в лиге. Наши игроки больше привыкли к контролю мяча и пасам. За сохранение места в лиге нужно бороться с яростью и играть похоже на то, как это делал «Ним», – сказал Жардим.

До конца сезона осталось два тура. В них «Монако» сыграет с «Амьеном» и «Ниццей». «Кан» встретится с «Лионом» и «Бордо». «Дижон» – с «ПСЖ» и «Тулузой».