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    Кепа: «Лондонское дерби в финале ЛЕ – это очень непривычно»

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился впечатлениями от победы над «Айнтрахтом» в полуфинале Лиги Европы.

    «Мы рады, что смогли выйти в финал. Это был очень трудный полуфинал. Оба матча были тяжелыми.

    Мы проигрывали «Манчестер Сити» в финале кубка английской лиги, а сегодня мы выиграли. «Айнтрахт» – очень хорошая, очень, очень сильная команда. Но сейчас мы счастливы. На «Уэмбли» я извинился перед всеми, но сегодня был новый матч, и мы счастливы, что нам удалось пробиться в финал в Баку. Предыдущую серию пенальти здесь – против «Тоттенхэма» – мы тоже выиграли.

    В финале будет лондонское дерби. Это очень непривычно. Там может случиться все что угодно. Мы как следует подготовимся к этому матчу. Поедем в Баку за титулом», – заявил Кепа

    • Основное и дополнительное время ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между лондонцами и франкфуртским «Айнтрахтом» завершилось со счетом 1:1.
    • В серии пенальти точнее были синие – 4:3. Кепа отразил два удара.
    • В финале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Арсеналом» в Баку 29 мая.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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