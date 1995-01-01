Кепа: «Лондонское дерби в финале ЛЕ – это очень непривычно»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился впечатлениями от победы над «Айнтрахтом» в полуфинале Лиги Европы.

«Мы рады, что смогли выйти в финал. Это был очень трудный полуфинал. Оба матча были тяжелыми.

Мы проигрывали «Манчестер Сити» в финале кубка английской лиги, а сегодня мы выиграли. «Айнтрахт» – очень хорошая, очень, очень сильная команда. Но сейчас мы счастливы. На «Уэмбли» я извинился перед всеми, но сегодня был новый матч, и мы счастливы, что нам удалось пробиться в финал в Баку. Предыдущую серию пенальти здесь – против «Тоттенхэма» – мы тоже выиграли.

В финале будет лондонское дерби. Это очень непривычно. Там может случиться все что угодно. Мы как следует подготовимся к этому матчу. Поедем в Баку за титулом», – заявил Кепа