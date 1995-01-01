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    Сарри – после выхода в финал ЛЕ: «До матча у нас было трое травмированных, теперь пятеро»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал интервью после выхода в финал Лиги Европы.

    В ответном матче 1/2 финала его команда обыграла «Айнтрахт» в серии пенальти (1:1; 4:3 в серии).

    «Мы отлично провели первый тайм, но после перерыва оказались в опасности. Мы паниковали в первые 10 минут второй половины, когда пропустили гол.

    В заключительной части второго тайма мы были лучше, но в дополнительное время пришлось трудно из-за усталости. До матча у нас было трое травмированных футболистов, теперь к ним добавились Лофтус-Чик и Кристенсен», – цитирует итальянца BBC.

    • Вторым финалистом стал «Арсенал» Унаи Эмери. Испанец и Сарри вышли в решающий матч еврокубка в статусе дебютантов АПЛ.
    • Финал пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +211

      O-Z 20 минут назад

      И табачный ларёк закрыли ещё до 30 мая.

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