Сарри – после выхода в финал ЛЕ: «До матча у нас было трое травмированных, теперь пятеро»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал интервью после выхода в финал Лиги Европы.

В ответном матче 1/2 финала его команда обыграла «Айнтрахт» в серии пенальти (1:1; 4:3 в серии).

«Мы отлично провели первый тайм, но после перерыва оказались в опасности. Мы паниковали в первые 10 минут второй половины, когда пропустили гол.

В заключительной части второго тайма мы были лучше, но в дополнительное время пришлось трудно из-за усталости. До матча у нас было трое травмированных футболистов, теперь к ним добавились Лофтус-Чик и Кристенсен», – цитирует итальянца BBC.