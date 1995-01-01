Don Balon: Месси считает, что «Барселоне» нужно усилить три позиции

Советую Барселоне обратить внимание на такого нападающего как Дзюба, Заболотный и Чалов с Игнатьевым только Иваном...
из цз советую вам Сорокин Егор, из команды которая вас чпокала в лч, и который ты месси не забил не разу))))
ну наверно все, и с этим составом снова будете драть реал!
Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы летом клуб усилил три позиции, сообщает Don Balon.
По информации источника, речь идет о новом вратаре, центральном защитнике и нападающем.
Аргентинский бомбардир предлагает обратить внимание на кандидатуры Андре Онаны, Матейса де Лигта (оба – «Аякс»), Луки Йовича («Айнтрахт») и Ирвинга Лосано (ПСВ).
Также отмечается, что по окончании сезона «Барселону», скорее всего, покинут Яспер Силлессен, Джейсон Мурильо, Томас Вермален, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.