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    Don Balon: Месси считает, что «Барселоне» нужно усилить три позиции

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы летом клуб усилил три позиции, сообщает Don Balon.

    По информации источника, речь идет о новом вратаре, центральном защитнике и нападающем.

    Аргентинский бомбардир предлагает обратить внимание на кандидатуры Андре Онаны, Матейса де Лигта (оба – «Аякс»), Луки Йовича («Айнтрахт») и Ирвинга Лосано (ПСВ).

    Также отмечается, что по окончании сезона «Барселону», скорее всего, покинут Яспер Силлессен, Джейсон Мурильо, Томас Вермален, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.

    Источник: Don Balon

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии14
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      Рейтинг: +675

      Фанат Рубина 42 минуты назад

      Советую Барселоне обратить внимание на такого нападающего как Дзюба, Заболотный и Чалов с Игнатьевым только Иваном...
      из цз советую вам Сорокин Егор, из команды которая вас чпокала в лч, и который ты месси не забил не разу))))
      ну наверно все, и с этим составом снова будете драть реал!

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      Рейтинг: +573

      Mr Abdullaev 57 минут назад

      Автобус с экспертами подъехал ?

      1
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      Рейтинг: +397

      VVadic 1 час назад

      Don *****

      0
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      Рейтинг: +612

      Den Bull 1 час назад

      Я что то пропустил??? Месси уже тренер?)

      1
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      Рейтинг: +2174

      ivan-football-fan 1 час назад

      СОГЛАСЕН!
      ДЕЛАЮ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
      1. Взять из бюджета Барсы деньги и распределить на все команды лиги
      2. Составить реестр потенциальных игроков лиги и предоставить слабейшим клубам право приобретения сильнейших! По типу НХЛ в Северной Америке.
      3. Ввести дополнительные наоги В ПОЛЬЗУ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ СТРАНЫ на заработки суперзвёзд С РЕКЛАМЫ И ЛЮБОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО БИЗНЕСА, который они развивают благодаря своей футбольной популярности. Согласитесь: годовой бюджет Барсы (около миллиард евро), ЗП Месси (60 лямов в год?)и его личное состояние (полмиллиарда?) в сравнении со, скажем, бюджетом какой-нить "Жироны" (тоже, междупрочим, Каталония!) - ЭТО ПРОСТО АБСУРД И ...ОТВЕТЫ НА ВСЕ "ФУТБОЛЬНЫЕ" ВОПРОСЫ)))

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      Рейтинг: +3470

      александр п > ivan-football-fan 19 минут назад

      Разные экономические модели, Барса ориентирована на весь мир,десятки если не сотни миллионов болельщиков хотят отождествлять себя с командой-победительнецей,в этом и состоит феномен "боления" для многих.А НХЛ ориентирована на всё население США,для чего созданы равные условия для всех клубов, и поэтому более непредсказуемый чемпионат.И спортивная индустрия США входит в лидеры по денежным оборотам среди всех отраслей.

      0
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      Рейтинг: +2756

      dinar7777dinar 1 час назад

      Дон балон

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      Рейтинг: +4333

      84aivengo 1 час назад

      будешь тренером,тогда требуй... а пока подожди

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      Рейтинг: +573

      Mr Abdullaev > 84aivengo 56 минут назад

      Где там он потребовал ?

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      Рейтинг: +3470

      александр п 1 час назад

      Барселоне укомплектованной звёздами нужно усиление,а Кононову купили одного юниора,продали половину основного состава и требуют от него какого то прорыва.

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      Рейтинг: +106

      Boeung777 1 час назад

      Ну раз Месси считает, надо брать.

      0
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      Рейтинг: +83

      Sterh 2 часа назад

      Не трогать Ваньку!

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