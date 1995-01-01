РПЛ. «Зенит» спас ничью в матче с «Ахматом»

«Зенит» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1.

Грозненская команда вышла вперед на 55-й минуте благодаря голу Исмаэла, но спустя полчаса питерцы отыгрались усилиями Себастьяна Дриусси.

«Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ, но теперь «Локомотив» может сократить отрыв от лидера до шести очков. «Ахмат» благодаря ничьей догнал «Оренбург» и «Ростов», которые делят седьмую/восьмую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Исмаэл, 55; 1:1 – Дриусси, 86.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Мохаммади, Плиев, Семенов, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Нижич, Мбенг (Балай, 80).

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Смольников (Анюков, 36), Иванович, Нобоа (Эрнани, 56), Жирков, Шатов, Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Азмун, Дриусси.

Предупреждение: Уциев, 74.

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