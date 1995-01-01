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    РПЛ. «Зенит» спас ничью в матче с «Ахматом»

    «Зенит» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1.

    Грозненская команда вышла вперед на 55-й минуте благодаря голу Исмаэла, но спустя полчаса питерцы отыгрались усилиями Себастьяна Дриусси.

    «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ, но теперь «Локомотив» может сократить отрыв от лидера до шести очков. «Ахмат» благодаря ничьей догнал «Оренбург» и «Ростов», которые делят седьмую/восьмую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Исмаэл, 55; 1:1 – Дриусси, 86.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Мохаммади, Плиев, Семенов, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Нижич, Мбенг (Балай, 80).

    «Зенит»: Лунев, Ракицкий, Смольников (Анюков, 36), Иванович, Нобоа (Эрнани, 56), Жирков, Шатов, Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Азмун, Дриусси.

    Предупреждение: Уциев, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии90
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      Рейтинг: +4293

      84aivengo 19 минут назад

      стыдно...или чемпионскую корону начали раньше матча примерять?

      0
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      Рейтинг: +17114

      Боцман59rus 23 минуты назад

      Завулон ..чик к.у.е.п.л.е.т минусанул ожидаемо, ну ты хоть отпишись под лентой новостной для приличия ... а пока мест ты zеро терпила -без собственного мнения, по мне черт.)))

      1
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      Рейтинг: +318

      DemSerg 1 час назад

      Спас очко)))

      2
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      Рейтинг: +17114

      Боцман59rus 1 час назад

      Всосали Спартаку вчистую1-3 ... Рахимов поет про карму, а тут про почти выиграный матч, типо ничья норм, Рахимов, таких бывших нам не надо, вторая восьмерка, твой уровень, обсерай от туда твой бывший клуб, который со своими проблемами справиться без такиз п.и.з.д.а.б.о.л.о.в как ты

      3
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      Рейтинг: +323

      Киркинитидец 1 час назад

      а где всенародный любимец?

      0
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      Рейтинг: +1160

      upiter622 > Киркинитидец 1 час назад

      Он в самоволке!)))

      2
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      Рейтинг: +5379

      KLIM777 1 час назад

      Предлагаю тем, кто болеет за зенит, после следующего или перед следующим матчем с ЦСКА собраться и возможно отметить золотые медали. Пишите, если заинтересует.

      1
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      Рейтинг: +323

      Киркинитидец > KLIM777 1 час назад

      где? на красной площади?

      0
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      Рейтинг: +5906

      Вомбат > Киркинитидец 1 час назад

      Зачем нам ехать в Москву, если матч в Петербурге? Можно после игры встретиться у станции метро Новокрестовская. Там у нас много места и отличный вид на залив.

      1
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      Рейтинг: +17114

      Боцман59rus > KLIM777 1 час назад

      Тут все просто, про чемпионство Спартака говорили- на фоне слабых, Спартаку повезло... типо сейчас у зенита было много конкурентов - оказался сильнее на фоне немощных и то кое как...
      -следущая осень приземлит болото по полной, в европе в том числе, вы дно, с этим и живите.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5379

      KLIM777 > Вомбат 1 час назад

      Давайте. Можно и до матча. id319462584 В вк пишите все, кто хочет именно с этого сайта собраться и в хорошей, в душевной компании отметить

      0
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      Рейтинг: +115

      Кронштадт65 > Боцман59rus 1 час назад

      в тебе бурлит зависть, прими чемпионство ЗЕНИТа с покорностью. А кто где будет весной время покажет. В России ЗЕНИТ !!!!!!!!!!! ЛУЧШИЙ

      3
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      ...
      Рейтинг: +17114

      Боцман59rus > Кронштадт65 56 минут назад

      Я тебе про тоже - среди худших... вы же б.л.я.д.и в чемпионский сезон Спартака ту же песню пели...
      - Читать мои комменты мало, нужно понимать их.)))

      2
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      Рейтинг: +5379

      KLIM777 > Киркинитидец 33 минуты назад

      Ага. Подъезжай тоже. Пивка навернешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2218

      Gek Dement > Боцман59rus 22 минуты назад

      Слушай, ну это проблема всех трех последних чемпионов. Единственное что Локо со Спартаком сделали свои чемпионства на фоне большого спада у Зенита и ЦСКа, а нынешний Зенит не на спадах соперников выехал, а просто потихоньку возвращает былые кондиции, по крайней мере качественные игроки в составе начали появляться с этой зимы и потянули за собой остальных. Но полноценно обсуждать уровень Зенита все же объективнее будет после того как он матчи в группе ЛЧ сыграет, Спартак с Локо после своих чемпионств ЛЧ провалили, посмотрим что сможет Зенит.

      2
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      Рейтинг: +520

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Странно, а где комментаторы, которые кричат про купленных питером судей, особенно после падения ЗеБолотного и попадания мячом в руку защитнику Ахмата???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5906

      Вомбат > AHTUNGBOL 1 час назад

      Вообще-то достаточно и того, что судья карасев, в золотом матче явно и нагло помогавший Краснодару, получил у Егорова оценку 4 (хорошо). Притом, что Егоров признал и неназначенный пенальти и неудаленного Перейру. Две признанные результативные ошибки не в пользу Зенита - оценка хорошо. Представьте себе что-то подобное в случае ЦСКА или Спартака. Да даже Локомотива. Представили?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +416

      Борат 1 час назад

      Голевой пас заболотного это огонь!
      Момент тура))))
      Специально для рубрики чердака "включи голову")))

      7
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      ...
      Рейтинг: +520

      AHTUNGBOL > Борат 1 час назад

      Да, четко, только у него вроде сейчас другая рубрика...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1114

      Леха из Твери 1 час назад

      Может футбол будет в матче Ростов-Краснодар?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +323

      Киркинитидец > Леха из Твери 1 час назад

      нет! кони-полицаи.

      0
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      Рейтинг: +886

      sidul1 1 час назад

      Школа Павла Садырина, Семак лучший ученик.На игру чемпиона больно смотреть, пора переходить нам в азиатскую лигу чемпионов.Там тоже лимит и уровень нашего футбола уже сравнялся, Китай зовет.Блин, Аршавин на полном серьезе разговаривает про Зенит.Вспоминаю Данни и Халка!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3988

      ilichkadr > sidul1 1 час назад

      Тебе пора посетить больницу им. П.П. Кащенко.

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