Клопп никогда не проигрывал с «Ливерпулем» двухматчевое противостояние в плей-офф еврокубков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп никогда не проигрывал с английской командой двухматчевое противостояние в плей-офф еврокубков.

В Лиге Европы в сезоне-2015/16 мерсисайдцы начиная с 1/16 финала обыграли последовательно «Аугсбург» (0:0 – в гостях, 1:0 – дома), «Манчестер Юнайтед» (2:0 – дома, 1:1 – в гостях), дортмундскую «Боруссию» (1-1 – в гостях, 4:3 – дома) и «Вильярреал» (0:1 – в гостях, 3:0 – дома). В финале красные уступили «Севилье» (1:3).

В Лиге чемпионов-2017/18 «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала «Порту» (5:0 – в гостях, 0:0 – дома), в четвертьфинале обыграл «Манчестер Сити» (3:0 – дома, 2:1 – в гостях), в полуфинале – «Рому» (5:2 – дома, 2:4 – в гостях). В финале команда Клоппа проиграла «Реалу» (1:3).

В нынешнем розыгрыше ЛЧ английский клуб в 1/8 победил «Баварию» (0:0 – дома, 3:1 – в гостях), а в четвертьфинале разобрался с «Порту (2:0 – дома, 4:1 – в гостях).