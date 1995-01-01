Mirror: Бенитес может возглавить «ПСЖ» или «Марсель»

«ПСЖ» и «Марсель» заинтересованы в услугах главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса, утверждает The Mirror.

Руководство парижан недовольно Томасом Тухелем, который выиграл только чемпионат Франции в своем первом сезоне.

Контракт испанца с «Ньюкаслом» истекает в июне. В настоящее время клуб ведет переговоры со специалистом о его продлении.