Mirror: Бенитес может возглавить «ПСЖ» или «Марсель»

«ПСЖ» и «Марсель» заинтересованы в услугах главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса, утверждает The Mirror.
Руководство парижан недовольно Томасом Тухелем, который выиграл только чемпионат Франции в своем первом сезоне.
Контракт испанца с «Ньюкаслом» истекает в июне. В настоящее время клуб ведет переговоры со специалистом о его продлении.
- «Ньюкасл» после 36-ти туров занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.
- Бенитес ранее возглавлял «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи» и «Реал».
- В активе тренера победы в чемпионате Испании, Кубке УЕФА, Лиги Европы и Лиги чемпионов.