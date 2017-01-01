РПЛ. «Уфа» разгромила «Урал» благодаря голам Вомбергара, Ваньека и Игбуна

«Уфа» дома с крупным счетом переиграла «Урал» во встрече 26-го тура РПЛ.

Голами в составе хозяев отметились нападающий Андрес Вомбергар, полузащитник Ондрей Ваньек с пенальти и дважды форвард Сильвестр Игбун. За екатеринбуржцев забил хавбек Эрик Бикфалви.

Уфимцы набрали 25 очков и остались на 14-м месте в турнирной таблице. «Урал» продолжает занимать 10-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 16; 1:1 – Вомбергар, 22; 2:1 – Ваньек, 52 (с пенальти); 3:1– Игбун, 80; 4:1 – Игбун, 90+2.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов (Сухов, 88), Круговой, Йокич, Неделчару, Ваньек (Тилль, 55), Карп, Сысуев (Кротов, 77), Игбун, Вомбергар.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Фидлер, 55), Эль-Кабир, Араторе (Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61).

Удаление: нет – Брызгалов, 59.

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