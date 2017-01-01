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    РПЛ. «Уфа» разгромила «Урал» благодаря голам Вомбергара, Ваньека и Игбуна

    «Уфа» дома с крупным счетом переиграла «Урал» во встрече 26-го тура РПЛ.

    Голами в составе хозяев отметились нападающий Андрес Вомбергар, полузащитник Ондрей Ваньек с пенальти и дважды форвард Сильвестр Игбун. За екатеринбуржцев забил хавбек Эрик Бикфалви.

    Уфимцы набрали 25 очков и остались на 14-м месте в турнирной таблице. «Урал» продолжает занимать 10-ю строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бикфалви, 16; 1:1 – Вомбергар, 22; 2:1 – Ваньек, 52 (с пенальти); 3:1– Игбун, 80; 4:1 – Игбун, 90+2.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов (Сухов, 88), Круговой, Йокич, Неделчару, Ваньек (Тилль, 55), Карп, Сысуев (Кротов, 77), Игбун, Вомбергар.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Фидлер, 55), Эль-Кабир, Араторе (Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61).

    Удаление: нет – Брызгалов, 59.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3392

      александр п 3 минуты назад

      Началась весенняя распродажа похоже.Игру правда не смотрел.

      0
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      Рейтинг: +68320

      zigbert 29 минут назад

      Игра была равной. Удаление Брызгалова повлияло на игру Урала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2041

      Гиви Эрудитошвили 40 минут назад

      У Вадика не забалуешь, он знает на какие кнопки нажать и куда послать, кто не выкладывается в игре.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3613

      Старикан 1 час назад

      Неожиданно...а ведь через тур со Спартаком...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      deniscom2017 1 час назад

      Башкиров в ФНЛ, Анжи вперёд в стыки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +819

      Муруал 1 час назад

      Поздравляю Уфу с победой!Желаю сохранить прописку в РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1060

      Леха из Твери > Муруал 1 час назад

      На кой хрен? Искусственное поле, унылая игра.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +340

      латунный сепаратист 2 часа назад

      уфа за 5 туров взяла 9очкова до этого за 21 тур 16очков станно это както

      0
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      Рейтинг: +18829

      афоня72 > латунный сепаратист 1 час назад

      Ничего странного нет.
      Раньше Уфа в Еврокубках играла на два фронта и силенок не хватало, а клуб довольно хороший по качеству игры!!

      4
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      Рейтинг: +698

      Sviro 2 часа назад

      Да ладно!!! Неужели Урал можно обыгрывать у себя дома, да ещё с таким разгромным счётом??? А "Крылья"-то и не знают..... Почему тренеры не сказали?

      0
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      Рейтинг: +15

      deniscom2017 2 часа назад

      Уралу просто не повезло, а у той команды сегодня удача была, это все предначертано. А если предначертано там хоть как бейся все равно не выйграть, не суждено просто сегодня, это всегда так у многих команд, гарантированный факт

      0
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      Рейтинг: +699

      geroin161 2 часа назад

      А че, не плохо так то)))

      1
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