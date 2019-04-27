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    Серия А. «Интер» и «Ювентус» сыграли вничью, Роналду забил гол

    «Интер» дома сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 34-го тура Серии А – 1:1. Гол в составе хозяев забил полузащитник Раджа Наингголан, в составе гостей – форвард Криштиану Роналду. Для португальца это 600-й гол на клубном уровне.

    «Ювентус» набрал 88 очков, команда Массимилиано Аллегри досрочно стала чемпионом Италии в прошлом туре. «Интер» с 61 очком идет третьим.

    Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

    Интер – Ювентус – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Наингголан, 7; 1:1 – Роналду, 62.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    27.04.2019 23:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +402

      Санёк 17 1 час назад

      И спас команду от поражения,в команде играет только Рона, кансело,пянич,и защита келлени, остальные член пенает по полю

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