Серия А. «Интер» и «Ювентус» сыграли вничью, Роналду забил гол

«Интер» дома сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 34-го тура Серии А – 1:1. Гол в составе хозяев забил полузащитник Раджа Наингголан, в составе гостей – форвард Криштиану Роналду. Для португальца это 600-й гол на клубном уровне.

«Ювентус» набрал 88 очков, команда Массимилиано Аллегри досрочно стала чемпионом Италии в прошлом туре. «Интер» с 61 очком идет третьим.

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Интер – Ювентус – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Наингголан, 7; 1:1 – Роналду, 62.

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