Автор самого быстрого гола АПЛ Лонг забил 4 мяча в последних 5 играх

«Саутгемптон» принимает «Борнмут» в матче 36-го тура чемпионата Англии (1:1, 23-я минута).

Нападающий хозяев Шейн Лонг открыл счет на 12-й минуте встречи.

Мяч стал для него четвертым в последних пяти играх Премьер-лиги. Прежде он забил «Уотфорду» (1:1), «Вулверхэмптону» (3:1) и «Ливерпулю» (1:3).

Гол в ворота «Уотфорда» на седьмой секунде стал самым быстрым в истории турнира.