Автор самого быстрого гола АПЛ Лонг забил 4 мяча в последних 5 играх

«Саутгемптон» принимает «Борнмут» в матче 36-го тура чемпионата Англии (1:1, 23-я минута).
Нападающий хозяев Шейн Лонг открыл счет на 12-й минуте встречи.
Мяч стал для него четвертым в последних пяти играх Премьер-лиги. Прежде он забил «Уотфорду» (1:1), «Вулверхэмптону» (3:1) и «Ливерпулю» (1:3).
Гол в ворота «Уотфорда» на седьмой секунде стал самым быстрым в истории турнира.
- У Лонга 5 голов и 3 ассиста в 26 играх всех турниров текущего сезона.
- Он перешел в «Саутгемптон» в июле 2014 года из «Халла» за 15 миллионов евро.
- Команда Ральфа Хазенхюттля с 37 очками занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ-2018/19.