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    Автор самого быстрого гола АПЛ Лонг забил 4 мяча в последних 5 играх

    «Саутгемптон» принимает «Борнмут» в матче 36-го тура чемпионата Англии (1:1, 23-я минута).

    Нападающий хозяев Шейн Лонг открыл счет на 12-й минуте встречи.

    Мяч стал для него четвертым в последних пяти играх Премьер-лиги. Прежде он забил «Уотфорду» (1:1), «Вулверхэмптону» (3:1) и «Ливерпулю» (1:3).

    Гол в ворота «Уотфорда» на седьмой секунде стал самым быстрым в истории турнира.

    • У Лонга 5 голов и 3 ассиста в 26 играх всех турниров текущего сезона.
    • Он перешел в «Саутгемптон» в июле 2014 года из «Халла» за 15 миллионов евро.
    • Команда Ральфа Хазенхюттля с 37 очками занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ-2018/19.

    Источник: Бомбардир

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