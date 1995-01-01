«Спорт-Экспресс»: у Жиго подозрение на травму мениска

пипец.......
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго завтра, 26 апреля, пройдет медицинское обследование в связи с полученной травмой колена. По неофициальной информации, у футболиста повреждение мениска.
Из-за травмы Жиго не полетел с командой на матч 25 тура РПЛ в Тулу. Футболист перешел в «Спартак» летом прошлого года.
- Павел Погребняк из-за травмы мениска пропустил Евро-2008, где сборная России стала третьей.
- Жиго в текущем сезоне РПЛ провел девять матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- «Спартак» в таблице идет пятым.