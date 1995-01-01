«Спорт-Экспресс»: у Жиго подозрение на травму мениска

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго завтра, 26 апреля, пройдет медицинское обследование в связи с полученной травмой колена. По неофициальной информации, у футболиста повреждение мениска.

Из-за травмы Жиго не полетел с командой на матч 25 тура РПЛ в Тулу. Футболист перешел в «Спартак» летом прошлого года.