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    «Спорт-Экспресс»: у Жиго подозрение на травму мениска

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго завтра, 26 апреля, пройдет медицинское обследование в связи с полученной травмой колена. По неофициальной информации, у футболиста повреждение мениска.

    Из-за травмы Жиго не полетел с командой на матч 25 тура РПЛ в Тулу. Футболист перешел в «Спартак» летом прошлого года.

    • Павел Погребняк из-за травмы мениска пропустил Евро-2008, где сборная России стала третьей.
    • Жиго в текущем сезоне РПЛ провел девять матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • «Спартак» в таблице идет пятым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1809

      aaaaahhhh 7 минут назад

      пипец.......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4701

      vka1970 23 минуты назад

      Чё там Вартапетов с Лю говорили ?
      Конченые мрази.У самих футболисты на ровном месте ломаются, да и игры у команды как не было, так и нет.
      Самое время Трахтенбергу очередную книжку писать: Как убивали Спартак 2.

      1
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      Рейтинг: +5414

      Eddyson 29 минут назад

      Доктор Лю негодует. Самуэлю здоровья.

      0
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