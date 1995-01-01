Хохлов – о критике со стороны Широкова: «Не буду отвечать на этот вопрос. Я комментирую слова специалистов»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 25-м туре чемпионата России.

«Я считаю, неплохо провели первый тайм. Во втором тайме до забитого гола план работал, но после пропущенного отдали инициативу сопернику и позволили создавать моменты сопернику. Тяжело, когда за 6 минут два мяча пропускаем, отыграться тяжеловато.

В чем заключался план? Не дать свободных зон ближе к нашей штрафной и пытаться проводить быстрые ответные атаки. Знали, что будет много подач, но до забитого гола мы их почти все снимали.

Проанализировав «Зенит», понимали, что тяжело играть в два центральных защитника против них. Поэтому изначально играли в три центральных защитника. Впереди взяли двух игроков, которые меньше были задействованы до этого. Пришлось ротировать состав с учетом графика, через два дня игра с «Ахматом».

Слова Широкова? Я отвечать на этот вопрос не буду. Прекрасно понимаю, о чем вы будете говорить. Ну, давайте дослушаю.

Согласен ли с ним, что команда должна бороться за еврокубки? Спросите у него. Я комментирую слова специалистов.

План Б всегда есть. Еще раз повторю, если бы не второй пропущенный гол на протяжении десятиминутки, то хотели освежить верхнюю часть, атакующую группу. Но не всегда этот план работает.

Почему тренировались после свистка? Ни в коем случае это не наказание. Мы остаемся здесь ночевать, завтра будет восстановительное занятие. Те игроки, которые не принимали участие в игре, чтобы день не терять, они сейчас задействованы на поле. Мы и в Химках это практикуем», – передает слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.