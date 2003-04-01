Daily Mail: PFA признает ван Дейка игроком сезона в АПЛ

20-го апреля Ассоциация профессиональных футболистов Англии объявила топ-5 кандидатов на победу в номинации «Лучший игрок сезона».

В список вошли Вирджил ван Дейк и Садио Мане (оба – «Ливерпуль»), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, и Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»).

По информации Daily Mail, больше всех голосов получил защитник «Ливерпуля» ван Дейк.

Голландец проводит первый сезон за красных. На его счету пять голов и четыре результативные передачи в 44-х матчах всех турниров. Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице АПЛ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Барселоной».