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    Daily Mail: PFA признает ван Дейка игроком сезона в АПЛ

    20-го апреля Ассоциация профессиональных футболистов Англии объявила топ-5 кандидатов на победу в номинации «Лучший игрок сезона».

    В список вошли Вирджил ван Дейк и Садио Мане (оба – «Ливерпуль»), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, и Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»).

    По информации Daily Mail, больше всех голосов получил защитник «Ливерпуля» ван Дейк.

    Голландец проводит первый сезон за красных. На его счету пять голов и четыре результативные передачи в 44-х матчах всех турниров. Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице АПЛ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Барселоной».

    Источник: Daily Mail

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