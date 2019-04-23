Лонг – о самом быстром голе в истории АПЛ: «Приятно устанавливать рекорды. Жаль, что мы не выиграли»

Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг прокомментировал свой гол в ворота «Уотфорда» (1:1, перенесенный матч 31-го тура АПЛ).

Ирландец забил спустя 7,69 секунд после стартового свистка. Мяч стал самым быстрым в истории турнира, побив рекорд экс-защитника «Тоттенхэма» Лейдли Кинга (9,9 секунд в сезоне 2000/01).

«До конца матча я не знал, что побил рекорд. Даже не знал, какой показатель был рекордным до меня. В каждом матче хочется показать свои намерения первым же ударом и оказать давление на соперника.

Я знаю Бена [Фостера], он отличный вратарь. Он хорошо закрывает ворота, поэтому вариант с перебросом был лучшим в той ситуации. К счастью, все получилось.

Приятно устанавливать рекорды, но мне жаль, что этот гол не принес нам победу. Мне показалось, что мы ее заслужили. Редмонд дважды попал в штангу, Бертран – один раз. Если бы хоть один из этих ударов залетел, мы бы получили преимущество и дотянули до конца матча.

Но «Уотфорд» хорошая команда, они по праву занимают свое место в таблице (седьмое – прим. «Бомбардира») и честным путем сравняли счет», – цитирует 32-летнего форвард официальный сайт клуба.

У Лонга 4 гола и 3 ассиста в 25 играх всех турниров текущего сезона.

Он перешел в «Саутгемптон» в июле 2014 года из «Халла» за 15 миллионов евро.

Команда Ральфа Хазенхюттля с 37 очками занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ-2018/19.