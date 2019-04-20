АПЛ. «Вест Хэм» сыграл вничью с «Лестером» и другие результаты 35-го тура

Завершились еще четыре матча 35-го тура английской Премьер-лиги. «Фулхэм» и «Уотфорд» добыли выездные победы над «Борнмутом» и «Хаддерсфилдом» соответственно, а в двух других играх были зафиксированы ничьи.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Борнмут – Фулхэм – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Митрович (с пенальти), 53.

Вест Хэм – Лестер Сити – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Антонио, 37; 1:1 – Варди, 67; 2:1 – Перес, 82; 2:2 – Барнс, 90.

Вулверхэмптон – Брайтон & Хов Альбион – 0:0 (0:0)

Хаддерсфилд Таун – Уотфорд – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Деулофеу, 5; 0:2 – Деулофеу, 80; 1:2 – Грант, 90.

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