Сарри: «Меня все еще считают тренером, который не подходит для еврокубков. Я выиграл 18 матчей из 22»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии» (2:1).

О матче со «Славией»

Это был мой 22-й матч в еврокубках, из них я выиграл 18. Меня все еще считают тренером, который не подходит для еврокубков.

О еврокубках

До сих пор мы проделали выдающийся путь. Но в плей-офф и ничья может выбить вас. Эти турниры привлекает большое внимание средств массовой информации. Люди забывают, что здесь попадание в перекладину или решение VAR на 93-й минуте выбивает вас из розыгрыша.

В полуфинале Лиги Европы команда Маурицио Сарри сыграет с «Айнтрахтом».

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