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    Сарри: «Меня все еще считают тренером, который не подходит для еврокубков. Я выиграл 18 матчей из 22»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии» (2:1).

    О матче со «Славией»

    Это был мой 22-й матч в еврокубках, из них я выиграл 18. Меня все еще считают тренером, который не подходит для еврокубков.

    О еврокубках

    До сих пор мы проделали выдающийся путь. Но в плей-офф и ничья может выбить вас. Эти турниры привлекает большое внимание средств массовой информации. Люди забывают, что здесь попадание в перекладину или решение VAR на 93-й минуте выбивает вас из розыгрыша.

    В полуфинале Лиги Европы команда Маурицио Сарри сыграет с «Айнтрахтом».

    Жиру провалился в АПЛ. Но в Лиге Европы он рвет всех

    Источник: Football Italia

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