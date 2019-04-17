Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» выбил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал

    «Манчестер Сити» дома обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со сетом 4:3, но по итогам двух встреч в полуфинал прошла команда Маурисио Покеттино.

    В добавленное время форвард «Сити» Рахим Стерлинг забил гол, но главный арбитр встречи Чунейт Чакир отменил его после видеоповтора.

    В следующей стадии ЛЧ «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».

    Лига чемпионов. Плей-офф. 1/4 финала. Ответный матч

    Манчестер Сити (Англия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:3 (3:2)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 4; 1:1 – Сон, 7; 1:2 – Сон, 10; 2:2 – Бернарду Силва, 11; 3:2 – Стерлинг, 21; 4:2 – Агуэро, 59; 4:3 – Льоренте, 73.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Лапрот, Менди (Сане, 84), Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро, Давид Силва (Фернандиньо, 63).

    «Тоттенхэм»: Льорис, Роуз (Санчес, 90), Вертонген, Алдервейрелд, Трипьер, Ваньяма, Сиссоко (Льоренте, 41), Лукас Моура (Дэвис, 81), Эриксен, Алли, Сон.

    Предупреждения: нет – Сиссоко, 41; Сон, 48; Роуз, 54; Ваньяма, 77.

    Результат первого матча – 0:1

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2019 23:56
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +311

      andruhs 20 секунд назад

      Тоттенхему респект за бойцовские качества.
      А Аяксу за вчера - два респекта!
      Бились, боролись, молодцы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      ruded 1 минуту назад

      мешки слились - это порадовало)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +516

      petr69 2 минуты назад

      Это была настоящая игра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      ursosan 4 минуты назад

      Вот после таких матчей люди и влюбляются в футбол. Жаль, что наши клубы так не умеют. Ни внутри России, ни в Европе, уж тем более. Глядишь и интерес к футболу вырос бы среди молодежи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      Вальдемар IV > ursosan 3 минуты назад

      ну есть цирк 4-6 с мордовией тоже много голов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5253

      Skull_Boy > Вальдемар IV 2 минуты назад

      Цирк был 2 раза и оба раза в Питере сперва с Уралом, а потом уж и с продажными ушлепанами из Минска

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      ivan-football-fan 4 минуты назад

      Я не люблю МанСити и не болею за них. Я вообще не люблю "жирных котов", которые за счёт какого-то неправедного чумового бабла на старте имеют серьёзное преимущество в плане подбора игроков... Я мечтал, чтобы Тоты их выбили!
      И я надеялся, чтоони как-то удержут своё преимущество в 1 гол... Конечн же, предполагать, что эта "нефтяная банда" Пепа не забьёт, было слишком романтично...Но я верил, что Сон не уйдёт без гола...
      ЧЁРТ! НО ЧТО ЗА МАТЧ МЫ УВИДЕАЛИ???))))))))
      Как можн было ТАКОЕ представить???)))
      Вот, что я написал 16-го здесь же:
      "...Тоты сильно ослаблены. Но... всё равно - хороши! Мы наблюдаем, как Покеттино делает их "вручную" на наших глазах по кирпичику! Никакого "суамсшедшего бабла" на них с неба не валилось, в отчличие от МАнСи... Сон и Эрикссен на поле....Могут и забить...и не пропустить! БОЛЕЕМ ЗА НИХ. За "нефтяных" пусть пузатые сауды болеют..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69327

      Рубик Докоян 4 минуты назад

      После такой игры и результата многим будет не заснуть в Англии...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      TOMSON 5 минут назад

      Гвардиола всегда эпично вылетает. Сити жалко, но голы надо забивать по правилам. Тотенхем с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9276

      Garrincha58 5 минут назад



      В добавленное время форвард «Сити» Серхио Агуэро забил гол, а забил то Стерлинг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9276

      Garrincha58 6 минут назад

      Аякс или Тоттенхэм кто бы мог подумать, что кто то из них будет в финале

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      Вальдемар IV > Garrincha58 4 минуты назад

      пусть любой выиграет лч кроме фсбшников

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1702

      ivan-football-fan > Вальдемар IV 3 минуты назад

      ДА!))++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +530

      Mark68 7 минут назад

      Браво Тоттенхэм!!!!!!! Молодцы!!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    69126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru