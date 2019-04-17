Лига чемпионов. «Тоттенхэм» выбил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал

«Манчестер Сити» дома обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со сетом 4:3, но по итогам двух встреч в полуфинал прошла команда Маурисио Покеттино.

В добавленное время форвард «Сити» Рахим Стерлинг забил гол, но главный арбитр встречи Чунейт Чакир отменил его после видеоповтора.

В следующей стадии ЛЧ «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/4 финала. Ответный матч

Манчестер Сити (Англия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:3 (3:2)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 4; 1:1 – Сон, 7; 1:2 – Сон, 10; 2:2 – Бернарду Силва, 11; 3:2 – Стерлинг, 21; 4:2 – Агуэро, 59; 4:3 – Льоренте, 73.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Лапрот, Менди (Сане, 84), Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро, Давид Силва (Фернандиньо, 63).

«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз (Санчес, 90), Вертонген, Алдервейрелд, Трипьер, Ваньяма, Сиссоко (Льоренте, 41), Лукас Моура (Дэвис, 81), Эриксен, Алли, Сон.

Предупреждения: нет – Сиссоко, 41; Сон, 48; Роуз, 54; Ваньяма, 77.

Результат первого матча – 0:1

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