Тренер «Аякса» тен Хаг: «Чтобы победить, пришлось пережить бурю»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от выездной победы его клуба над «Ювентусом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Матч был совсем не похож на тот, что мы сыграли в Мадриде. На первых минутах была битва, много физической борьбы. Мы хорошо подготовились, но нам нужно было пережить бурю. Было всего несколько моментов, в которых что-то не сработало.

Во втором тайме у «Ювентуса» появились проблемы в игре, и мы стали пользоваться свободными зонами. Тогда же мы получили возможность больше играть в футбол и создали 3-4 железных момента. Мы могли и раньше решить исход матча, но так вышло, что пришлось ждать стандарта, чтобы забить победный мяч», – заявил тен Хаг.

32 гола «Аякса» в текущей кампании Лиги чемпионов – лучший показатель за всю историю выступления клуба на турнире. 155 мячей во всех турнирах суммарно – повторение клубного рекорда.

Соперником команды Эрика тен Хага по полуфиналу станет победитель пары «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Первый матч закончился победой лондонцев с минимальным счетом.

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