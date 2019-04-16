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    «Аякс» сравнял счет в матче с «Реалом» и повторил личный рекорд по голам в еврокубках за сезон

    «Ювентус» и «Аякс» играют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, перерыв).

    Нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счет на 28-й минуте.

    Спустя шесть минут забил хавбек амстердамцев Донни ван де Бек.

    Гол стал для «Аякса» 31-м в текущем розыгрыше турнира. Команда Эрика тен Хага повторила личный рекорд результативности в соревновании, установленном в сезоне-1979/80.

    • Матч на стадионе имени Йохана Кройфа закончился со счетом 1:1.
    • Следить за событиями встречи на «Ювентус Стэдиум» можно здесь.

    Источник: OptaJohan

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    16.04.2019 22:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +280

      Tyler_Stark 37 минут назад

      Очень рад за амстердамцев. Показали великолепную игру

      0
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      Рейтинг: +2521

      zatonn 41 минуту назад

      Юве поздравляем с вылетом! Браво, Аякс!

      0
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      Рейтинг: +404

      de bruyne 48 минут назад

      Какой реал ? Или реал ювентус стал

      0
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      Рейтинг: +685

      Стаz 49 минут назад

      Чёт какой-то портал стал конченный

      0
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      Рейтинг: +69124

      Рубик Докоян 1 час назад

      Как и ожидалось, что в этом матче будет упорная борьба и результат может быть какой угодно, в отличие от игры Барса - МЮ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Lukin83 1 час назад

      Какой реал..это ювентус.

      0
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