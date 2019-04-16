«Аякс» сравнял счет в матче с «Реалом» и повторил личный рекорд по голам в еврокубках за сезон

Очень рад за амстердамцев. Показали великолепную игру
«Ювентус» и «Аякс» играют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, перерыв).
Нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счет на 28-й минуте.
Спустя шесть минут забил хавбек амстердамцев Донни ван де Бек.
Гол стал для «Аякса» 31-м в текущем розыгрыше турнира. Команда Эрика тен Хага повторила личный рекорд результативности в соревновании, установленном в сезоне-1979/80.
- Матч на стадионе имени Йохана Кройфа закончился со счетом 1:1.
- Следить за событиями встречи на «Ювентус Стэдиум» можно здесь.