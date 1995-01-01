Аллегри – о вылете из ЛЧ: «Большое разочарование, но «Аякс» прекрасен в этом сезоне»

Аякс выбил оставшийся кусок Реала из турнира. Ну красавцы ребята!
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.
В ответном четвертьфинале туринцы уступили «Аяксу» со счетом 1:2. Счет по сумме двух встреч – 3:2 в пользу амстердамского клуба.
«Аякс» доставил серьезные проблемы «Баварии», «Реалу» и теперь нам. Есть случаи, когда надо поздравить оппонента.
Для нас это большое разочарование, но «Аякс» прекрасен в этом сезоне», – цитирует итальянца клубный твиттер.
- 32 гола «Аякса» в текущей кампании Лиги чемпионов – лучший показатель за всю историю выступления клуба на турнире. 155 мячей во всех турнирах суммарно – повторение клубного рекорда.
- Соперником команды Эрика тен Хага по полуфиналу станет победитель пары «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Первый матч закончился победой лондонцев с минимальным счетом.