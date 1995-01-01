Аллегри – о вылете из ЛЧ: «Большое разочарование, но «Аякс» прекрасен в этом сезоне»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

В ответном четвертьфинале туринцы уступили «Аяксу» со счетом 1:2. Счет по сумме двух встреч – 3:2 в пользу амстердамского клуба.

«Аякс» доставил серьезные проблемы «Баварии», «Реалу» и теперь нам. Есть случаи, когда надо поздравить оппонента.

Для нас это большое разочарование, но «Аякс» прекрасен в этом сезоне», – цитирует итальянца клубный твиттер.