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    Аллегри – о вылете из ЛЧ: «Большое разочарование, но «Аякс» прекрасен в этом сезоне»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

    В ответном четвертьфинале туринцы уступили «Аяксу» со счетом 1:2. Счет по сумме двух встреч – 3:2 в пользу амстердамского клуба.

    «Аякс» доставил серьезные проблемы «Баварии», «Реалу» и теперь нам. Есть случаи, когда надо поздравить оппонента.

    Для нас это большое разочарование, но «Аякс» прекрасен в этом сезоне», – цитирует итальянца клубный твиттер.

    • 32 гола «Аякса» в текущей кампании Лиги чемпионов – лучший показатель за всю историю выступления клуба на турнире. 155 мячей во всех турнирах суммарно – повторение клубного рекорда.
    • Соперником команды Эрика тен Хага по полуфиналу станет победитель пары «Манчестер Сити»«Тоттенхэм». Первый матч закончился победой лондонцев с минимальным счетом.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +322

      VVadic 1 час назад

      Аякс выбил оставшийся кусок Реала из турнира. Ну красавцы ребята!

      0
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      Рейтинг: +2428

      dinar7777dinar 1 час назад

      беда турина твой бестолковый защитный стиль ! Ты физрук и это было видно когда ты тренировал милан. а победы ювентуса в сериале это кабинет !

      0
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      Рейтинг: +1040

      exreporter > dinar7777dinar 59 минут назад

      да, он переоцененный. Умеет прыгнуть в правильный поезд, но не рулевой.

      0
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      Рейтинг: +771

      SarJr 1 час назад

      аякс прекрасен, как и сквозные красивые дырки в обороне юве)))

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