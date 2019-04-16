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    Лига чемпионов. Гол де Лигта «Ювентусу» вывел «Аякс» в 1/2 финала

    «Аякс» обыграл «Ювентус» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов – 2:1.

    Голы на счету Криштиану Роналду, Донни ван де Бека и Матейса де Лигта.

    Команда Эрика тен Хага вышла в полуфинал, в котором встретится с победителем пары «Манчестер Сити»«Тоттенхэм».

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Ювентус (Италия) – Аякс (Голланидя) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Роналду, 28; 1:1 – ван де Бек, 34; 1:2 – де Лигт, 67.

    Первый матч – 1:1

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    16.04.2019 23:57
    Комментарии51
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      Рейтинг: +10

      AWRT 3 минуты назад

      один игрок может все изменить пример месси *** напрашивается его называют волшебником если месси здоров и в порядке то любому сопернику будет хана! Я помню случай в лч сезон 08/09 кажется когда он 6 накрутил и забил вот так вот! Один суперфорвард тоже может решать сходы матчей ***

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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar 5 минут назад

      4 поражение в этой лч ! этот ювентус не достоин лч !

      0
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      Рейтинг: +885

      Вот оно чё Михалыч 8 минут назад

      Криштиану сделал все что мог.Вытащил матч с Атлетико.Забил голы в обоих матчах с Аяксом.Но один игрок не может сделать все за всю команду.Защита у Юве проходная.Вот и результат.

      1
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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 6 минут назад

      эуууу а как же орали что взяли роналду и он возьмет лч? ты же кстати и и орал это девчонка !

      -1
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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 45 секунд назад

      минусуй девочка ! это все что ты можешь. плачь плачь !

      0
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      Рейтинг: +998

      CskaMoscovv 12 минут назад

      Ахах покупали значит Роналду, чтоб победить в ЛЧ...смешно. Небось радовались, что вышли на Аякс. Фантастика конечно)) эти молодые талантливые парни молодцы, ничего не скажешь)

      2
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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > CskaMoscovv 9 минут назад

      молодые но уже опытные !! эта команда строилась 3 сезона. не зря же при наличии шонне 32 года да там есть игроки и постарше А ДЕ ЛИГТ 21 ГОД КАПИТАН ! де йонг разрушитель атак ! зиеш ван де бек , невеш ! ну все красавцы.

      0
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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar 16 минут назад

      аллегри физрук пинать уже сейчас ! кристина в катар ! защита старье ! ругани заменил кьеллини? бонуччи ни о чем ! все надежды рухнули в однощасье ! еще повезло что атлетико бесхребетные. а это наминуточку 4 поражение ювентуса в этой лч ! мю у себя дома, янг бойз(пох кто там скажет что этот матч ничего не решал), атлетико и вот щас аякс И ЮВЕНТУС ВООБЩЕ КАКИМ БОКОМ ТО БЫЛ `ФАВОРИТОМ` ЛЧ? об этом мечтали только наивные болелы юве !

      1
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      Рейтинг: +53

      Dosya85 > dinar7777dinar 10 минут назад

      О том же о чем болельщики барселоны. Думал тебя уже нет)))

      1
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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > Dosya85 8 минут назад

      ну что ювентус выиграл лч с роналду? ауууу я не слышуууууу ? аууууу?

      0
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      Рейтинг: +53

      Dosya85 > dinar7777dinar 5 минут назад

      Че фифы наигрался?

      2
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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > Dosya85 23 секунды назад

      а зачем играть и так ювентус в пролете как всегда )))))))

      0
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      Рейтинг: +1040

      exreporter 18 минут назад

      что сказать.. Такой Юве нам нужен. Боевая Италия в топе, а не бесконечно Испания, Англия да Бавария. НО. И без СКАЗКИ нельзя. Вот за такие матчи мы любим эту игру. Ценим ТАКИХ тренеров (из ничего - чего). Ценим ДУХ. Ценим Команду. Аякс заслужил. С возвращением, Аякс. Мое далекое детство )

      1
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      Рейтинг: +14306

      VVM1964 24 минуты назад

      Нежданьчик прилетел )))

      1
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      Рейтинг: +10

      AWRT 24 минуты назад

      они не играли с командами калибра МС,Ливерпуль, Барселона! если с ними сыграют тогда поймем! А пока рано о чем то говорить! У них сейчас сказка как было на евро-2016 с исландией а сказки рано или поздно заканчиваются если столкнутся с сильной командой!

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > AWRT 17 минут назад

      А как же Реал Мадрид ?

      0
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      Рейтинг: +2115

      Gek Dement > AWRT 13 минут назад

      Ещё год назад Юве играл в финале ЛЧ, какой МС, какой еще тебе уровень? Аякс сыграл в классный атакующий футбол, они уже сейчас открытие этого года что бы там в полуфинале не случилось в итоге.

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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > Gek Dement 6 минут назад

      юве как важный матч они просирают ! и кстати эта лига показала уже на групповом этапе что ювентус не достоин лч ! поражение от мю и от янг бойз ! поражение от атлетико и щас от аякс - 4 поражения. такой клуб не достоин победы в лч.

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      Рейтинг: +2115

      Gek Dement > dinar7777dinar 1 минуту назад

      Я и не говорю достойны они или нет, я к тому что они тем не менее очень сильная команда. А победы Аякса неслучайны, до Юве и Реала ещё были две шикарные игры с Баварией в группе. Я к тому что Аякс весь сезон играет в атакующий красивый футбол, каким он(футбол) и должен быть и соответственно заслуженно проходит в полуфинал, случайности тут нет.

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      Рейтинг: +2521

      zatonn 24 минуты назад

      Аякс просто сотворил сенсацию и это надо признать! Желаю им победы в ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +10

      AWRT > zatonn 12 минут назад

      сомневаюсь очень сильно сказки как правило рано или поздно заканчиваются пора бы тебе это знать чувак! ЛЧ возьмет или Ливерпуль или Барселона! По качеству и стилистике игры они очень ударные и сильные в этом сезоне! Вот так вот чувак!

      0
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      Рейтинг: +303

      CSKA57 25 минут назад

      Честно, не ожидал! Аякс с победой!

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