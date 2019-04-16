Лига чемпионов. Гол де Лигта «Ювентусу» вывел «Аякс» в 1/2 финала

один игрок может все изменить пример месси *** напрашивается его называют волшебником если месси здоров и в порядке то любому сопернику будет хана! Я помню случай в лч сезон 08/09 кажется когда он 6 накрутил и забил вот так вот! Один суперфорвард тоже может решать сходы матчей ***
«Аякс» обыграл «Ювентус» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов – 2:1.
Голы на счету Криштиану Роналду, Донни ван де Бека и Матейса де Лигта.
Команда Эрика тен Хага вышла в полуфинал, в котором встретится с победителем пары «Манчестер Сити» –«Тоттенхэм».
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Ювентус (Италия) – Аякс (Голланидя) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Роналду, 28; 1:1 – ван де Бек, 34; 1:2 – де Лигт, 67.
Первый матч – 1:1