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    21 гол во всех турнирах сезона – лучшая статистика Мане за 5 лет в Англии

    «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл «Челси» со счетом 2:0.

    Счет открыл 27-летний полузащитник Садио Мане с передачи хавбека Джорджана Хендерсона.

    Мяч стал для сенегальца 21-м во всех турнирах текущего сезона на клубном уровне. Это его личный рекорд за время выступления в Англии. Он начал карьеру в Премьер-лиге в сентябре 2014, перейдя из «Зальцбурга» в «Саутгемптон» за 23 миллиона евро.

    Трансфер в «Ливерпуль» состоялся спустя два года. Его сумма составила 41,2 миллиона.

    • Красные набрали 85 очков и возглавили таблицу. У «Манчестер Сити» 83 балла и матч в запасе.
    • «Думаю, «Сити» выиграет оставшиеся матчи. Если чемпионами станем мы – прекрасно, если нет – у нас по-прежнему отличная команда», – сказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
    • «Осталось пять матчей. Потеряем одно-два очка – упустим чемпионство», – считает тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    Источник: OptaJoe

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