21 гол во всех турнирах сезона – лучшая статистика Мане за 5 лет в Англии

«Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл «Челси» со счетом 2:0.

Счет открыл 27-летний полузащитник Садио Мане с передачи хавбека Джорджана Хендерсона.

Мяч стал для сенегальца 21-м во всех турнирах текущего сезона на клубном уровне. Это его личный рекорд за время выступления в Англии. Он начал карьеру в Премьер-лиге в сентябре 2014, перейдя из «Зальцбурга» в «Саутгемптон» за 23 миллиона евро.

Трансфер в «Ливерпуль» состоялся спустя два года. Его сумма составила 41,2 миллиона.