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    Гвардиола: «Осталось пять матчей. Потеряем одно-два очка – упустим чемпионство»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал шансы своей команды на чемпионство.

    Сегодня «горожане» обыграли «Кристал Пэлас» (3:1) в 34-м туре чемпионата Англии. «Ливерпуль» после победы над «Челси» (2:0) возглавил таблицу, но у манкунианцев матч в запасе.

    «Сегодня мы смотрелись хорошо, что особенно приятно после матча во вторник (0:1 против «Тоттенхэма» в ЛЧ – прим. «Бомбардира»), когда нам пришлось непросто.

    Осталось пять матчей, все в наших руках. Если мы потеряем одно-два очка – упустим чемпионство. Поэтому надо побеждать в каждой из оставшихся игр.

    Давление просто невероятное. Мы надеемся защитить титул. В двух сезонах подряд за пять туров до конца у нас 83 очка. В прошлом мы выиграли Суперкубок, в текущем – Кубок лиги», – цитирует испанца BBC.

    • 17 апреля «Сити» примет «Тоттенхэм» в ответном четвертьфинале ЛЧ, а три дня спустя встретится с командой Маурисио Покеттино в 35 туре Премьер-лиги. 24 апреля – манчестерское дерби на «Олд Траффорд».

    Источник: BBC

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