Клопп: «Думаю, «Сити» выиграет оставшиеся матчи. Если чемпионами станем мы – прекрасно, если нет – у нас по-прежнему отличная команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Челси» (2:0) в 34-м туре чемпионата Англии.

«Я очень горд командой. Прекрасное выступление. Великолепная команда, стадион и атмосфера. Я очень благодарен быть частью всего этого. Это невероятно и порой просто ошеломляюще.

Мы молодцы, правда. Теперь надо готовиться к «Порту», «Кардиффу» и всем остальным.

Чемпионская гонка? Первый вопрос на нашем сегодняшнем собрании звучал: «Как сыграл «Манчестер Сити»? Без этой информации просто никуда, но на самом деле нас это не интересует.

Мы думаем, что «Сити» выиграет оставшиеся матчи и наберет максимум очков. Если чемпионат выиграем все-таки мы – будет прекрасно. Если нет – у нас по-прежнему отличная команда», – цитирует немца BBC.