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    Клопп: «Думаю, «Сити» выиграет оставшиеся матчи. Если чемпионами станем мы – прекрасно, если нет – у нас по-прежнему отличная команда»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Челси» (2:0) в 34-м туре чемпионата Англии.

    «Я очень горд командой. Прекрасное выступление. Великолепная команда, стадион и атмосфера. Я очень благодарен быть частью всего этого. Это невероятно и порой просто ошеломляюще.

    Мы молодцы, правда. Теперь надо готовиться к «Порту», «Кардиффу» и всем остальным.

    Чемпионская гонка? Первый вопрос на нашем сегодняшнем собрании звучал: «Как сыграл «Манчестер Сити»? Без этой информации просто никуда, но на самом деле нас это не интересует.

    Мы думаем, что «Сити» выиграет оставшиеся матчи и наберет максимум очков. Если чемпионат выиграем все-таки мы – будет прекрасно. Если нет – у нас по-прежнему отличная команда», – цитирует немца BBC.

    • «Горожане» выиграли у «Кристал Пэлас» со счетом 3:1. «Ливерпуль» вернулся на первое место, но у «Сити» матч в запасе.
    • 17 апреля красные сыграют на с «Порту» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой 2:0.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +63

      Борат 11 минут назад

      Удачи!
      Если и этот ливер не сможет взять апл, то хз когда это случится))) но с сити реально сложно бодаться! Но и боруссия порой брала бундеслигу имея под боком гегемона!

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      Рейтинг: +154

      Stilgray 54 минуты назад

      Команда и правда шикарна!

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      Рейтинг: +1602

      ivan-football-fan 1 час назад

      Ливерпулю надо брать ЛЧ и не париться чемпионатом)))

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      Рейтинг: +44

      roshka_1981 1 час назад

      У вас суперская команда !!! Вы должны наконец стать чемпионами, ваши болельщики ждут этого момента почти 30 лет !!! Не заставляйте их еще 30 лет ждать )))

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