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    Черышев провел 100-й матч в Примере

    «Валенсия» обыграла «Леванте» в 32-м туре чемпионата Испании – 3:1.

    Полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе хозяев и провел весь матч, не отметившись результативными действиями.

    Встреча стала для него 100-й в Примере.

    Воспитанник «Реала» провел два матча чемпионата за главную команду клуба, четыре за «Севилью», 61 за «Вильярреал» и 33 за текущий клуб.

    Права на 28-летнего футболиста сборной России принадлежат «Вильярреалу», «Валенсия» оформила аренду до конца сезона.

    • В текущем сезоне Черышев забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 39 играх всех турниров.
    • «Валенсия» и «Вильярреал» – соперники по 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче команда Черышева победила со счетом 3:1. Ответный состоится 18 апреля в Валенсии.

    Источник: Бомбардир

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