Черышев провел 100-й матч в Примере

«Валенсия» обыграла «Леванте» в 32-м туре чемпионата Испании – 3:1.

Полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе хозяев и провел весь матч, не отметившись результативными действиями.

Встреча стала для него 100-й в Примере.

Воспитанник «Реала» провел два матча чемпионата за главную команду клуба, четыре за «Севилью», 61 за «Вильярреал» и 33 за текущий клуб.

Права на 28-летнего футболиста сборной России принадлежат «Вильярреалу», «Валенсия» оформила аренду до конца сезона.