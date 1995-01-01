Черышев провел 100-й матч в Примере

«Валенсия» обыграла «Леванте» в 32-м туре чемпионата Испании – 3:1.
Полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе хозяев и провел весь матч, не отметившись результативными действиями.
Встреча стала для него 100-й в Примере.
Воспитанник «Реала» провел два матча чемпионата за главную команду клуба, четыре за «Севилью», 61 за «Вильярреал» и 33 за текущий клуб.
Права на 28-летнего футболиста сборной России принадлежат «Вильярреалу», «Валенсия» оформила аренду до конца сезона.
- В текущем сезоне Черышев забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 39 играх всех турниров.
- «Валенсия» и «Вильярреал» – соперники по 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче команда Черышева победила со счетом 3:1. Ответный состоится 18 апреля в Валенсии.