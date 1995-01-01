Семак: «Отрыв в шесть очков? Это всего две игры. Никакого серьезного отрыва нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгрома «Анжи» в матче 23-го тура РПЛ заявил, что не считает шестиочковый отрыв от конкурентов серьезным. Также специалист объяснил, почему предпочел выпустить на замену в конце игры полузащитника Леона Мусаева, а не нападающего Антона Заболотного.

«Активно начали, хотели побыстрее забить мяч, чтобы упростить себе жизнь. Это удалось: забили дважды. Играли с первой до последней минуты. Может, были периоды в первом тайме и во втором, когда чуть успокоились, но в целом играли до финального свистка. Забили много мячей, порадовали своих болельщиков.

Насколько важно, чтобы забил Дзюба? Не имеет разницы, кто забивает. Главное, чтобы команда побеждала. Это больше нужно для уверенности нападающих. Артем играет на той позиции, которая нужна команде, и старается приносить пользу.

Отрыв в шесть очков? Это всего две игры. Никакого отрыва серьезного нет: какая-то команда теряет очки, какая-то набирает. Это больше для журналистов: сократилось до четырех, поднялось... Все понимают, что это две игры. Это не тот серьезный запас, о котором стоит говорить, тем более, нам предстоят матчи с нашими соперниками, которые борются за первое место.

Заболотный не вышел, потому что появилась возможность дать почувствовать уверенность Леону Мусаеву, чем мы и воспользовались. Откровенно, никто не выпадал, поэтому хотели чуть раньше выпустить еще Нобоа, чтобы он набирал форму после травмы. А что касается Антона или других игроков, я посчитал, что намного важнее будет сыграть молодому игроку. Что мы и сделали.

Первый гол Дриусси? Обычно мы наигрываем стандартные ситуации с теми игроками, которые выходят в старты. Поскольку Ригони вышел позже, они с Дриусси сами сориентировались, и сделали это прекрасно.

Отчасти соглашусь, что начало очень активное. Когда два мяча забили, очень тяжело продолжать играть с такими же эмоциями, таким же настроем. Немного сбавляли исходя из счета, исходя из игры. Есть такое, что немного усыпили бдительность, но даже в этот отрезок могли забить, не затягивая до окончания матча. Хорошие моменты были – и с игры, и со стандартов, но в целом забили достаточно», – цитирует Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.