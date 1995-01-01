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    РПЛ. «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат»

    Встреча 23-го тура чемпионата России «Ахмат»«Локомотив» закончилась со счетом 1:3.

    В составе грозненцев отличился полузащитник Раванелли. За гостей забили нападающий Федор Смолов, полузащитники Антон Миранчук и Джефферсон Фарфан.

    По итогам встречи команда Юрия Семина набрала 42 очка и вышла на второе место. Отставание от «Зенита» – три очка. «Ахмат» с 30-ю баллами находится на 10-й строчке.

    Россия. Премьер-лига. 23-й тур

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 45+1; 1:1 – Раванелли, 47; 1:2 – Миранчук, 57; 1:3 – Фарфан, 65.

    «Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади (Роши, 70), Нижич, Семенов, Уциев, Иванов, Исмаэл, Шиманьский, Раванелли (Бериша, 86), Балай (Мбенг, 86).

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Миранчук Ал., Фернандеш (Идову, 90), Фарфан (Тугарев, 90+3), Крыховяк, Баринов, Смолов (Жемалетдинов, 87).

    Предупреждения: Мохаммади, 36; Раванелли, 81 – Крыховяк, 52; Хеведес, 82; Баринов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии22
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      Рейтинг: +71

      kondron 22 минуты назад

      Миранчуки вроде бы не плохо играют в рпл. Но как дело доходит до сборной и евро кубков то они сливаются.

      0
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      Рейтинг: +71

      kondron 25 минут назад

      Второй тур подряд без пенальти. Рекорд!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +279

      Хведя > kondron 6 минут назад

      Как это? А в Красноярске что поставили? Или не забили, так и не считается?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Ganesse 47 минут назад

      Локомотив, с победой!!! Игра с ЦСКА решающая,после нее можно будет делать выводы, пусть и чемпионат продолжается.

      1
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      Рейтинг: +22

      Jekos 52 минуты назад

      Хорошая игра, заслуженная победа и супер-гол Алексея!!!
      С Фарфаном сразу веселее,очень полезен,даже голы падая забивает))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1535

      anjaneri 52 минуты назад

      Паровозники дядюшки Сэма набрали ход, на верху надо быть осторожными, их теперь остановить , дело безнадёга,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1617

      владимир миронов 56 минут назад

      Победили заслуженно, выглядели отменно, играли слаженно. А голы на загляденье, особенно штрафной.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +68261

      Рубик Докоян 1 час назад

      Удачный выезд у Локо получился в Грозный. Сыграли результативно и гол-красавец со штрафного забили.

      6
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      Рейтинг: +6225

      parevg 1 час назад

      Локо с победой!!!!!!!!!
      Алексей классный гол положил, и даже Федя отметился.

      4
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      Рейтинг: +2097

      RotBerg 1 час назад

      Тут то хоть Зенит не в чем не виноват?))) а то коням чем то помешали)))

      2
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      Рейтинг: -5052

      пьяныйхоровод > RotBerg 12 минут назад

      С Грозным Зениту делить нечего , а Локо выиграл ( пока радуются им не до Зенита ). Хотя зря напомнил , сейчас кто-нибудь очухается и .....начнётся "интригискандалырасследования" ).

      0
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      Рейтинг: +1947

      Fan Loko mik 1 час назад

      С победой ЛОКО!!! Сегодня смотрелись уверенно! Молодцы, Лёша конечно КРАСАВЕЦ!

      2
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