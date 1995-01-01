РПЛ. «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат»

Встреча 23-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Локомотив» закончилась со счетом 1:3.

В составе грозненцев отличился полузащитник Раванелли. За гостей забили нападающий Федор Смолов, полузащитники Антон Миранчук и Джефферсон Фарфан.

По итогам встречи команда Юрия Семина набрала 42 очка и вышла на второе место. Отставание от «Зенита» – три очка. «Ахмат» с 30-ю баллами находится на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 45+1; 1:1 – Раванелли, 47; 1:2 – Миранчук, 57; 1:3 – Фарфан, 65.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади (Роши, 70), Нижич, Семенов, Уциев, Иванов, Исмаэл, Шиманьский, Раванелли (Бериша, 86), Балай (Мбенг, 86).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Миранчук Ал., Фернандеш (Идову, 90), Фарфан (Тугарев, 90+3), Крыховяк, Баринов, Смолов (Жемалетдинов, 87).

Предупреждения: Мохаммади, 36; Раванелли, 81 – Крыховяк, 52; Хеведес, 82; Баринов, 87.

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