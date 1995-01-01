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    «Арсенал» начал расследование о расизме в отношении Кулибали. Сенегальца оскорбили второй раз в сезоне

    «Арсенал» начал расследование по поводу инцидента, произошедшего в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Наполи» (2:0).

    После игры в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как болельщик лондонцев выкрикивает в адрес защитника неаполитанцев Калиду Кулибали расистские оскорбления.

    В настоящее время «Арсенал» работает над тем, чтобы идентифицировать фаната, показанного на видео.

    «Мы полностью осуждаем использование любого расистского выражения и начали расследование с целью выявления виновного.

    Мы придерживаемся подхода нулевой терпимости, и любой, кто ведет себя так, не приветствуется в «Арсенале» и будет отстранен от посещения матчей.

    У нас очень разнообразное сообщество болельщиков, которые являются частью семьи «Арсенала», и подобные инциденты на стадионе «Эмирейтс» случаются редко. Мы призываем болельщиков сообщать о любых происходящих инцидентах стюардам или с помощью нашей службы оповещения», – говорится в заявлении «Арсенала».

    В декабре Кулибали подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Интера» в выездной игре 18-го тура Серии А.

    Источник: Goal

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