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    19-летний Фелиш – самый молодой автор хет-трика в истории ЛЕ. У него 3 гола и 1 ассист за 53 минуты

    «Бенфика» принимает «Айнтрахт» в матче 1/4 финала Лиги Европы (4:2, 78-я минута).

    За 53 минуты нападающий хозяев Жоао Фелиш забил три гола и отдал голевую передачу на полузащитника Рубена Диаша.

    Гости с 20 минуты играют в меньшинстве – защитник Эван Н'Дика получил прямую красную карточку.

    Источник: Бомбардир

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    11.04.2019 23:37
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