19-летний Фелиш – самый молодой автор хет-трика в истории ЛЕ. У него 3 гола и 1 ассист за 53 минуты

«Бенфика» принимает «Айнтрахт» в матче 1/4 финала Лиги Европы (4:2, 78-я минута).

За 53 минуты нападающий хозяев Жоао Фелиш забил три гола и отдал голевую передачу на полузащитника Рубена Диаша.

Гости с 20 минуты играют в меньшинстве – защитник Эван Н'Дика получил прямую красную карточку.

Фелиш – воспитанник лиссабонского клуба. Подписал взрослый контракт в июле 2018 года. В текущем сезоне забил 15 мячей и отдал 6 ассистов в 36 играх всех турниров на клубном уровне.

Известно об интересе к нему со стороны «Реала», «Ювентуса», «ПСЖ», «Монако», «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Отступные – 120 миллионов.

За событиями матча можно следить в онлайне «Бомбардира».