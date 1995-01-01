«Ливерпуль» осудил болельщиков «Челси», кричавших «Салах – бомбардировщик»

Пресс-служба «Ливерпуля» от имени клуба прокомментировала ситуацию с оскорблениями Мохамеда Салаха на расовой почве в матче с «Челси».

Ранее ряд английских СМИ опубликовали видео, на котором болельщики лондонского клуба поют «Салах – бомбардировщик». Ролик снят в Праге, где «Челси» играет против «Славии» в 1/4 финала Лиги Европы (0:0, 65 минута).

«Видео, которое сейчас бродит по интернету, с подлой и уничижительной кричалкой в адрес нашего игрока – опасно. По ходу сезона мы уже наблюдали подобное в Англии, Европе и по всему миру.

Оскорбления были сняты на устройства и таким образом попали во всеобщий доступ. Мы также видели несколько онлайн-атак в социальных сетях.

Подобное стоит называть своим именем – чистейшей воды фанатизм.

«Ливерпуль» верит, что ответственные за соответствующие процессы лица примут меры и накажут всех, кто совершает эти преступления ненависти.

Подобному нет места ни в футболе, ни в обществе в целом. От таких преступлений страдает намного больше людей, чем то количество лиц, в отношении которых они изначально совершены.

Мы сотрудничаем с «Челси» по этому вопросу. Благодарим клуб за оперативность по части определения личностей преступников», – сказано в обращении.

По информации Daily Mail, трое из шести лиц на видео уже опознаны.