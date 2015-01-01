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    Пике, Фирмино и еще два футболиста претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА определил четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    По итогам первых матчей 1/4 финала турнира на приз претендуют нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон, форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, хавбек «Аякса» Френки де Йонг и защитник «Барселоны» Жерар Пике.

    Кореец забил единственный мяч в игре с «Манчестер Сити». Бразилец отличился голом и ассистом в поединке с «Порту». Голландец хорошо проявил себя в игре с «Ювентусом», его точность передач – 91 процент. Испанец проделал много полезной работы в обороне во время встречи с «Манчестер Юнайтед», в его активе 10 выносов из своей штрафной.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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