Пике, Фирмино и еще два футболиста претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

По итогам первых матчей 1/4 финала турнира на приз претендуют нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон, форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, хавбек «Аякса» Френки де Йонг и защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Кореец забил единственный мяч в игре с «Манчестер Сити». Бразилец отличился голом и ассистом в поединке с «Порту». Голландец хорошо проявил себя в игре с «Ювентусом», его точность передач – 91 процент. Испанец проделал много полезной работы в обороне во время встречи с «Манчестер Юнайтед», в его активе 10 выносов из своей штрафной.