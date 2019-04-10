Лига чемпионов. «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью

На ответный необходимо очень настраиваться.Аякс моложе а потому быстрее,выносливее, да и кураж дай боже.Начал бояться за ЮВЕ
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Ювентус» закончился со счетом 1:1.
В составе гостей счет открыл нападающий Криштиану Роналду на 45-й минуте. На первой минуте второго тайма форвард амстердамцев Давид Нерес сделал счет 1:1.
Ответная встреча состоится 16-го апреля в Турине.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Аякс (Голландия) – Ювентус (Италия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Роналду, 45; 1:1 – Нерес, 46.
«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, де Йонг, Шоне (Эккеленкамп, 75), Зиеш, ван де Бек, Нерес, Тадич.
«Ювентус»: Шченсны, Кансело, Бонуччи, Ругани, Сандро, Бентакур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески, Манджукич (Коста, 60), Роналду.
Предупреждения: Тальяфико, 41; де Йонг, 55; Шоне, 71 – Пьянич, 83.