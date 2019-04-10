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    Лига чемпионов. «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс»«Ювентус» закончился со счетом 1:1.

    В составе гостей счет открыл нападающий Криштиану Роналду на 45-й минуте. На первой минуте второго тайма форвард амстердамцев Давид Нерес сделал счет 1:1.

    Ответная встреча состоится 16-го апреля в Турине.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Аякс (Голландия) – Ювентус (Италия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Роналду, 45; 1:1 – Нерес, 46.

    «Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, де Йонг, Шоне (Эккеленкамп, 75), Зиеш, ван де Бек, Нерес, Тадич.

    «Ювентус»: Шченсны, Кансело, Бонуччи, Ругани, Сандро, Бентакур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески, Манджукич (Коста, 60), Роналду.

    Предупреждения: Тальяфико, 41; де Йонг, 55; Шоне, 71 – Пьянич, 83.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    10.04.2019 23:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +484

      petr69 28 минут назад

      На ответный необходимо очень настраиваться.Аякс моложе а потому быстрее,выносливее, да и кураж дай боже.Начал бояться за ЮВЕ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +726

      SarJr 47 минут назад

      Опять аяксу дома не прёт и надо решать все в гостях. Но тут против юве в Италии будет намного сложнее, чем тогда в реалом. Вряд ли получится повторить то чудо против реала, но увидим

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Dosya85 > SarJr 42 минуты назад

      если судья как сегодня попадется то аякс просто обязан выходить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +490

      Genz 51 минуту назад

      Роналду великий. Вечером фуфло Гинер вякал на Роналду. Махровый жид обкурился

      5
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      ...
      Рейтинг: -205

      SuperPAV9 > Genz 51 минуту назад

      Роналду великое говно

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +847

      Bozigit 57 минут назад

      Слуцкий оказался прав

      3
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      ...
      Рейтинг: +21019

      portero > Bozigit 53 минуты назад

      отгадал Лёня по голам.

      2
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      Рейтинг: +681

      САНЁК17 57 минут назад

      Ну судья тоже Голландка,по его показание к игре,не зря ждали Рону,он свой задание выполнил,а защита проходной двор

      2
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