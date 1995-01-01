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    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» и поднялся на девятое место

    «Ахмат» переиграл «Оренбург» в матче 22-го тура РПЛ. За грозненцев отличились Раванелли, Олег Иванов и Беким Балай.

    Команда Рашида Рахимова набрала 30 очков и, обойдя оренбуржцев, вышла на девятое место в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Оренбург – Ахмат (Грозный) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Терехов, 4; 1:1 – Раванелли, 37; 1:2 – Иванов, 48; 1:3 – Балай, 56.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, С. Козлов (Афонин, 68), Бегич, Бреев (А. Козлов, 59), Сутормин, Попович (Чуканов, 82), Мишкич, Деспотович.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Нижич, Иванов (Митришев, 84), Швец, Раванелли (Роши, 87), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 77).

    Предупреждения: С. Козлов, 3; Бреев, 25; Сиваков, 60; Попович, 73; Малых, 90+1 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2889

      александр п 29 минут назад

      Терек со Спартаком был великолепен,а когда есть игра ,результаты обычно приходят.

      0
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      Рейтинг: -18

      RJM555 45 минут назад

      Ахмат с заслуженной победой..........Рашид лучший тренер РФПЛ

      1
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      ...
      Рейтинг: +437

      Фанат Рубина > RJM555 30 минут назад

      не, Бердыев лучший...
      Кто еще может из говна каждый год лепить конфетку, только топ тренер..
      дай нынешний Рубин другому тренеру так рубина сразу окажется на 16 месте

      2
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      Рейтинг: -18

      RJM555 > Фанат Рубина 11 минут назад

      каждый по своему хорош

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Muboraksho > Фанат Рубина 9 минут назад

      Категорический не согласен с вашим выводом, так как и Ахмат не очень то богатая команда. Состав игроков уже 5 лет не меняется, но это с другой стороны и хорошо... А скольких топ игроков подготовил Ахмат для других команд, не считали?

      0
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      Рейтинг: +303

      амани 54 минуты назад

      по солиднее Терек выглядел.....

      4
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      Рейтинг: +50

      Muboraksho > амани 13 минут назад

      Хотели сказать Ахмат? Да Ахмат и с Спартаком не плохо смотрелся, но судьи помогли конечно Спартаку...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1411

      Krasnodar 123 59 минут назад

      Молодцы! С победой!

      3
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      Рейтинг: +10933

      Alimpasha 1 час назад

      9 место прям верх мечтаний,вообще то у Ахмата побед больше чем у Рубина,поэтому должен был занимать 8 место.

      2
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      Рейтинг: -18

      RJM555 > Alimpasha 6 минут назад

      странно что ты тут а не там где все критиканы собрались............странные вы люди Вы даже радоваться не умеете - когда радостно.....надеюсь Вы меня поняли

      0
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      Рейтинг: +50

      Muboraksho > Alimpasha 4 минуты назад

      9 место наверное потому, что Рубин в играл У Ахмата

      0
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      Рейтинг: +50

      Muboraksho 1 час назад

      Молодцы. Хорошая игра. Лично у меня были предчувствия победы. В следующих двух турах очковый запас...тфу тфу через левое плечо, не будем забегать в перед.

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      Рейтинг: -18

      RJM555 > Muboraksho 3 минуты назад

      много раз переплюньте а то перед игрой со спартаком вы напророчили тут

      0
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      Рейтинг: +138

      radist_21 1 час назад

      Молодцы,Ахмат,одолели газовый мешок!

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      Рейтинг: 0

      meetal > radist_21 37 минут назад

      По Вашей логике, команды у которых спонсор Газпром, газовые мешки? Газпром был и спонсором ЛЧ. На сколько мне известно, у Оренбурга спонсоры Газпром добыча и Администрация г. Оренбурга.

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