РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» и поднялся на девятое место

Терек со Спартаком был великолепен,а когда есть игра ,результаты обычно приходят.
«Ахмат» переиграл «Оренбург» в матче 22-го тура РПЛ. За грозненцев отличились Раванелли, Олег Иванов и Беким Балай.
Команда Рашида Рахимова набрала 30 очков и, обойдя оренбуржцев, вышла на девятое место в турнирной таблице.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Оренбург – Ахмат (Грозный) – 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Терехов, 4; 1:1 – Раванелли, 37; 1:2 – Иванов, 48; 1:3 – Балай, 56.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, С. Козлов (Афонин, 68), Бегич, Бреев (А. Козлов, 59), Сутормин, Попович (Чуканов, 82), Мишкич, Деспотович.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Нижич, Иванов (Митришев, 84), Швец, Раванелли (Роши, 87), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 77).
Предупреждения: С. Козлов, 3; Бреев, 25; Сиваков, 60; Попович, 73; Малых, 90+1 – нет.