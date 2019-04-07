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    Серия А. «Наполи» не сумел победить «Дженоа», играя полтора тайма в большинстве

    «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.

    Команда Карло Анчелотти с середины первого тайма играла в большинстве. Прямую красную карточку на 28-й минуте получил хавбек гостей Стефано Стураро.

    На счету неаполитанцев 64 очка в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Ювентуса» – 20 баллов.

    Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур

    Наполи – Дженоа – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мертенс, 34; 1:1 – Лазович, 45+3.

    Удаления: нет – Стураро, 28.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2019 23:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      SK9 16 минут назад

      Отрыв Ювентуса в таблице увеличился уже до 20 очков. Для того, чтобы оформить чемпионство, туринцам нужно просто не проиграть в матче со СПАЛом в след туре

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