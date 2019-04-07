Серия А. «Наполи» не сумел победить «Дженоа», играя полтора тайма в большинстве

Отрыв Ювентуса в таблице увеличился уже до 20 очков. Для того, чтобы оформить чемпионство, туринцам нужно просто не проиграть в матче со СПАЛом в след туре
«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
Команда Карло Анчелотти с середины первого тайма играла в большинстве. Прямую красную карточку на 28-й минуте получил хавбек гостей Стефано Стураро.
На счету неаполитанцев 64 очка в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Ювентуса» – 20 баллов.
Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур
Голы: 1:0 – Мертенс, 34; 1:1 – Лазович, 45+3.
Удаления: нет – Стураро, 28.