Серия А. «Наполи» не сумел победить «Дженоа», играя полтора тайма в большинстве

«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.

Команда Карло Анчелотти с середины первого тайма играла в большинстве. Прямую красную карточку на 28-й минуте получил хавбек гостей Стефано Стураро.

На счету неаполитанцев 64 очка в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Ювентуса» – 20 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур

Наполи – Дженоа – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мертенс, 34; 1:1 – Лазович, 45+3.

Удаления: нет – Стураро, 28.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А