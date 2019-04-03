АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Кардииф», «Челси» разгромил «Брайтон», «Тоттенхэм» выиграл у «Кристал Пэлас»

Сегодня прошли три перенесенных матча АПЛ.

«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» со счетом 2:0 и вернулся на первую строчку в таблице, набрав 80 очков. «Ливерпуль» с 79 очками опустился на второе место.

«Тоттенхэм» выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Это была первая официальная игра команды Маурисио Покеттино на новом стадионе. «Тоттенхэм» с 64 очками поднялся на третье место в таблице, обойдя «Арсенал» (63 очка).

«Челси» разгромил «Брайтон» со счетом 3:0. Для форварда лондонского клуба Каллума Хадсона-Одои это была первая игра в старте в АПЛ. Он отдал голевую передачу в этой встрече. «Челси» набрал 63 очка и поднялся на пятое место, обойдя «МЮ» (61 очко).

Чемпионат Англии. АПЛ.

27-й тур Челси – Брайтон – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Жиру, 38; 2:0 – Азар, 60; 3:0 – Лофтус-Чик, 63.

31-й тур Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сон, 55; 2:0 – Эриксен, 81.

33-й тур Манчестер Сити – Кардифф – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 6; 2:0 – Сане, 44.

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