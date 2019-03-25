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    «Тоттенхэм» стал еще одним претендентом на Тальяфико

    За защитником «Аякса» Николасом Тальяфико продолжают следить из пятерки сильнейших чемпионатов Европы. В число претендентов на аргентинца добавился «Тоттенхэм», информирует Metro.

    Известно об интересе к Тальяфико со стороны «Барселоны», «Баварии» и «Реала». По словам агента игрока, сливочные видят в футболисте сборной Аргентины замену Марсело, который может перейти в «Ювентус».

    • Тальяфико перешел в «Аякс» в январе 2018 года из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро.
    • В 31 матче текущего сезона забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
    • Контракт истекает в июне 2022 года. Цена по Transfermarkt – 20 миллионов.

    Источник: Metro

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    25.03.2019 23:55
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