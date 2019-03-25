«Тоттенхэм» стал еще одним претендентом на Тальяфико

За защитником «Аякса» Николасом Тальяфико продолжают следить из пятерки сильнейших чемпионатов Европы. В число претендентов на аргентинца добавился «Тоттенхэм», информирует Metro.

Известно об интересе к Тальяфико со стороны «Барселоны», «Баварии» и «Реала». По словам агента игрока, сливочные видят в футболисте сборной Аргентины замену Марсело, который может перейти в «Ювентус».