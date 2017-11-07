Mundo Deportivo: де Лигт перейдет из «Аякса» только в «Барселону»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт заявил агенту Мино Райоле, что рассмотрит предложения о переходе только от «Барселоны».

19-летний футболист – капитан «Аякса», и готов уйти из команды только ради сине-гранатовых.

У агента де Лигта, по информации источника, были другие планы.

Райола собирался продать Матейса в европейский середняк, из которого бы тот трамплином перебрался в топ-клуб, тем самым увеличив прибыль и клиенту, и самому себе.

Сообщалось, что «Барселона» предложила «Аяксу» 60 миллионов за капитана.

Контракт де Лигта с командой действует до 2021 года.



