Mundo Deportivo: де Лигт перейдет из «Аякса» только в «Барселону»

Трезво соображает
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт заявил агенту Мино Райоле, что рассмотрит предложения о переходе только от «Барселоны».
19-летний футболист – капитан «Аякса», и готов уйти из команды только ради сине-гранатовых.
У агента де Лигта, по информации источника, были другие планы.
Райола собирался продать Матейса в европейский середняк, из которого бы тот трамплином перебрался в топ-клуб, тем самым увеличив прибыль и клиенту, и самому себе.
- Сообщалось, что «Барселона» предложила «Аяксу» 60 миллионов за капитана.
- Контракт де Лигта с командой действует до 2021 года.