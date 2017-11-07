Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Mundo Deportivo: де Лигт перейдет из «Аякса» только в «Барселону»

    Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт заявил агенту Мино Райоле, что рассмотрит предложения о переходе только от «Барселоны».

    19-летний футболист – капитан «Аякса», и готов уйти из команды только ради сине-гранатовых.

    У агента де Лигта, по информации источника, были другие планы.

    Райола собирался продать Матейса в европейский середняк, из которого бы тот трамплином перебрался в топ-клуб, тем самым увеличив прибыль и клиенту, и самому себе.

    • Сообщалось, что «Барселона» предложила «Аяксу» 60 миллионов за капитана.
    • Контракт де Лигта с командой действует до 2021 года.


    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      alexproff 6 минут назад

      Трезво соображает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      mirspirs 44 минуты назад

      Думаю меньше 80 не выйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60940

      zigbert 45 минут назад

      Теперь вопрос с обороной Барселоны будет закрыт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63188

      Рубик Докоян 1 час назад

      Конфликт интересов. Влиятельный Райола многим клубам нервы попортил на трансферах. Хорошо, если сработает желание клиента, и тогда Барса заметно укрепит свою оборону. Но за него придётся больше заплатить, чем 60 лямов, полагаю. Останется только в нападение Йовича купить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Shotlandets86 1 час назад

      Боюсь, за 60 лямов, Путалоне покажут большой и толстый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      SarJr 1 час назад

      А вот уже и влияние де йонга)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      Tyler_Stark 2 часа назад

      Хорошо если так

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru