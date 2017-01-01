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    Газзаев – о руководстве «Енисея»: «Кто вы такие, чтобы лить грязь на Аленичева и Титова?»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался по поводу ситуации с тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым.

    Ранее болельщики красноярцев написали письмо губернатору края с просьбой уволить специалиста. Аленичев заявил, что за этим стоит клубное руководство, а спортивный директор «Енисея» Денис Петровский обвинил тренера в непрофессиональном поведении.

    «Я обычно называю такие ситуации «бои местного значения». Считаю, руководители «Енисея» не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять в адрес людей, чей вклад в российский футбол огромен.

    Безусловно, работу тренеров можно и нужно оценивать. Но для расставания всегда есть цивилизованные способы. Не устраивает тренер – освобождайте от должности, договаривайтесь, выплачивайте неустойку, если она прописана в документах. Но вместо этого люди, ничего толком не сделавшие для российского футбола, пускают в ход какие-то сомнительные методы.

    Кто вы такие, чтобы подобным образом лить грязь на Аленичева и Титова, затрагивая в том числе их личные, человеческие качества? Даже неудачная работа тренера не означает, что против него надо устраивать откровенные провокации», – сказал Газзаев.

    • После 20-ти туров «Енисей» замыкает таблицу РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на семь очков.
    • Аленичев возглавил команду из Красноярска летом 2017 года и вывел ее в Премьер-лигу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +858

      Рубинище 44 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жополиз решил вставить свои 5 копеек.в перерыве между лизанием.. Не суйся не в своё дело, сначала подними клуб в глубинке с 2й лиги до РПЛ, а потом ставь кого захочешь..
      Аленичев с Титовым ни чего грандиозного в сборной не показали вылетали ото всюду, а их вклад в победы Спартака Романцева только для внутреннего пользования, ни одного евро трофея за страну у них нет..

      -4
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      Рейтинг: +842

      zabvo9406 > Рубинище 25 минут назад

      Какой же ты пиз до дельный!!!!! А чего дибился ты, или, какой вклад ты внёс в развитие футбола??? Так и хочется тебя назвать чудаком на букву М

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      Рейтинг: +858

      Рубинище > zabvo9406 1 минуту назад

      Я рядовой болельщик, а не гос. деятель который решает и принимает решений. И Хотелка не выросла.
      Достали такие деятели из Москвы которые суются куда их не просят. Регионы и так загибаются, клубы банкротятся, а он ещё советует единичным что и как они должны поступать.. Пусть он Анжи советует как из жопы вылазить. Или что молчал когда фанаты СКА хабаровского сами игроков кормили..

      0
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      Рейтинг: +4623

      mihail200606 1 час назад

      Ну ладно, Алень, повыигрывал трофеи.. А титов то обычный игрочок.. Ещё и в допинг скандале замешан был..

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