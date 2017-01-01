Газзаев – о руководстве «Енисея»: «Кто вы такие, чтобы лить грязь на Аленичева и Титова?»

Жополиз решил вставить свои 5 копеек.в перерыве между лизанием.. Не суйся не в своё дело, сначала подними клуб в глубинке с 2й лиги до РПЛ, а потом ставь кого захочешь..
Аленичев с Титовым ни чего грандиозного в сборной не показали вылетали ото всюду, а их вклад в победы Спартака Романцева только для внутреннего пользования, ни одного евро трофея за страну у них нет..
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался по поводу ситуации с тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым.
Ранее болельщики красноярцев написали письмо губернатору края с просьбой уволить специалиста. Аленичев заявил, что за этим стоит клубное руководство, а спортивный директор «Енисея» Денис Петровский обвинил тренера в непрофессиональном поведении.
«Я обычно называю такие ситуации «бои местного значения». Считаю, руководители «Енисея» не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять в адрес людей, чей вклад в российский футбол огромен.
Безусловно, работу тренеров можно и нужно оценивать. Но для расставания всегда есть цивилизованные способы. Не устраивает тренер – освобождайте от должности, договаривайтесь, выплачивайте неустойку, если она прописана в документах. Но вместо этого люди, ничего толком не сделавшие для российского футбола, пускают в ход какие-то сомнительные методы.
Кто вы такие, чтобы подобным образом лить грязь на Аленичева и Титова, затрагивая в том числе их личные, человеческие качества? Даже неудачная работа тренера не означает, что против него надо устраивать откровенные провокации», – сказал Газзаев.
- После 20-ти туров «Енисей» замыкает таблицу РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на семь очков.
- Аленичев возглавил команду из Красноярска летом 2017 года и вывел ее в Премьер-лигу.