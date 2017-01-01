Газзаев – о руководстве «Енисея»: «Кто вы такие, чтобы лить грязь на Аленичева и Титова?»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался по поводу ситуации с тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым.

Ранее болельщики красноярцев написали письмо губернатору края с просьбой уволить специалиста. Аленичев заявил, что за этим стоит клубное руководство, а спортивный директор «Енисея» Денис Петровский обвинил тренера в непрофессиональном поведении.

«Я обычно называю такие ситуации «бои местного значения». Считаю, руководители «Енисея» не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять в адрес людей, чей вклад в российский футбол огромен.

Безусловно, работу тренеров можно и нужно оценивать. Но для расставания всегда есть цивилизованные способы. Не устраивает тренер – освобождайте от должности, договаривайтесь, выплачивайте неустойку, если она прописана в документах. Но вместо этого люди, ничего толком не сделавшие для российского футбола, пускают в ход какие-то сомнительные методы.

Кто вы такие, чтобы подобным образом лить грязь на Аленичева и Титова, затрагивая в том числе их личные, человеческие качества? Даже неудачная работа тренера не означает, что против него надо устраивать откровенные провокации», – сказал Газзаев.