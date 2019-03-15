Спортивный директор «Енисея» – об Аленичеве: «Своим интервью он сам провел черту»

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о перспективах в клубе и отношении к заявлениям Дмитрия Аленичева. Действующий главный тренер уверен, что его намеренно убирают из команды.

«То обращение, которое появилось в сети сейчас, фанаты планировали опубликовать еще осенью, потом – в конце прошлого года. После поражения от «Крыльев» (0:4) сдержать это было сложно.

Если главный тренер поддался каким-то конспирологическим настроениям и вместо того, чтобы сконцентрироваться на матче с «Арсеналом» дает такие интервью – это печально. Это странно и непрофессионально.

Мы все – руководство и персонал «Енисея», игроки команды, болельщики – с уважением относимся к Дмитрию Анатольевичу как к легендарному футболисту, самому титулованному в России, но как тренер он ведет себя непрофессионально.

Если говорить о будущем Аленичева после окончания контракта – думаю, Дмитрий Анатольевич своим интервью сам провел черту под нашим потенциальным партнерством», – заявил Петровский.

Аленичев – об увольнении: «За обращением болельщиков к губернатору стоит руководитель «Енисея»