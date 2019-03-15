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    Спортивный директор «Енисея» – об Аленичеве: «Своим интервью он сам провел черту»

    Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о перспективах в клубе и отношении к заявлениям Дмитрия Аленичева. Действующий главный тренер уверен, что его намеренно убирают из команды.

    «То обращение, которое появилось в сети сейчас, фанаты планировали опубликовать еще осенью, потом – в конце прошлого года. После поражения от «Крыльев» (0:4) сдержать это было сложно.

    Если главный тренер поддался каким-то конспирологическим настроениям и вместо того, чтобы сконцентрироваться на матче с «Арсеналом» дает такие интервью – это печально. Это странно и непрофессионально.

    Мы все – руководство и персонал «Енисея», игроки команды, болельщики – с уважением относимся к Дмитрию Анатольевичу как к легендарному футболисту, самому титулованному в России, но как тренер он ведет себя непрофессионально.

    Если говорить о будущем Аленичева после окончания контракта – думаю, Дмитрий Анатольевич своим интервью сам провел черту под нашим потенциальным партнерством», – заявил Петровский.

    Аленичев – об увольнении: «За обращением болельщиков к губернатору стоит руководитель «Енисея»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2019 07:54
    Комментарии31
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      Рейтинг: +18

      Шелкопёр 15 марта, 21:10

      Разлука будет без печали

      0
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      Рейтинг: +5948

      Serjoga 15 марта, 16:08

      Своим интервью он дал понять, что Аленичев контракт доработает!

      0
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 14:46

      Руководству Енисея конечно видней ,в чем виновен Аленичев. Когда команда находилась в ФНЛ и вышла в РПЛ ,никакий трений не возникало но стоило команде опуститься на последнее место ,сразу начались разногласия.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2210

      Nesterenko 15 марта, 13:32

      Анализируя все, что происходит вокруг Аленичева, можно сделать вывод один - он очень конфликтный и непростой человек. Только несколько фактов с ним - конфликт в Спартаке при Старкове (играл плохо, поэтому в состав и не попадал), конфликт в Спартаке с руководством клуба (плюс очень слабая игра при его работе), теперь ещё и конфликт в Красноярске.

      0
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      Рейтинг: +401

      Genz 15 марта, 12:36

      Дайте денег-неустойку за разрыв контракта и ставьте кого хотите

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 12:31

      Пошла пи.зда по кочкам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3161

      APchelov 15 марта, 12:29

      Светлая полоса везения и успеха у аленя давно в прошлом. И перспектив не видно

      0
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > APchelov 15 марта, 12:31

      Как и у Семака

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 11:53

      Гнать его надо, бездельника и бездаря.

      0
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 15 марта, 12:31

      Правильно.Зенит давно пора гнать,там одни бездельники и бездари.

      4
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      Рейтинг: +28

      Gennadey 15 марта, 11:15

      Дмитрий Аленичев вы почувствовали то что чувствовал Старков?

      1
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      Рейтинг: +28

      Gennadey 15 марта, 11:14

      Привет от Старкова

      1
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