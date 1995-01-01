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    Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»

    Игрок сборной России по мини-футболу Ромуло прокомментировал ситуацию с Павлом Погребняком.

    Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари. Форвард «Локомотива» и Ромуло родились в Бразилии.

    «Я не понимаю таких людей», – подписал Ромуло фотографию Погребняка и экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба.

    Сообщалось, что 35-летний Погребняк может получить дисквалификацию от РФС. Его слова также осудил УЕФА.

    Источник: Инстаграм Ромуло

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +868

      Dimka_Foxy 6 минут назад

      Да правильно всё он сказал, иностранцам не место в сборной и не важно, черный он или нет

      0
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      Рейтинг: +18

      SummerHAze 42 минуты назад

      Да если бы такой как Дрогба пришел бы в сборную то он бы такого не сказал, а тут Ари какое-то)

      0
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