Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»

Да правильно всё он сказал, иностранцам не место в сборной и не важно, черный он или нет
Игрок сборной России по мини-футболу Ромуло прокомментировал ситуацию с Павлом Погребняком.
Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари. Форвард «Локомотива» и Ромуло родились в Бразилии.
«Я не понимаю таких людей», – подписал Ромуло фотографию Погребняка и экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба.
Сообщалось, что 35-летний Погребняк может получить дисквалификацию от РФС. Его слова также осудил УЕФА.