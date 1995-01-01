Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»

Игрок сборной России по мини-футболу Ромуло прокомментировал ситуацию с Павлом Погребняком.

Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари. Форвард «Локомотива» и Ромуло родились в Бразилии.

«Я не понимаю таких людей», – подписал Ромуло фотографию Погребняка и экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба.

Сообщалось, что 35-летний Погребняк может получить дисквалификацию от РФС. Его слова также осудил УЕФА.