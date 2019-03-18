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    УЕФА прокомментировал слова Погребняка об Ари

    УЕФА прокомментировал высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка в адрес форварда «Краснодара» и сборной России Ари.

    Ранее Погребняк назвал смешным, что в составе национальной российской команды выступают темнокожие футболисты. Ари – уроженец Бразилии.

    «Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации. УЕФА всегда проявлял абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Кампания против дискриминации не только в футболе и вокруг него, но и в европейском обществе в целом является ключевым убеждением программы социальной ответственности УЕФА.

    УЕФА твердо верит в то, что сила футбола может быть использована для решения таких проблем, как расизм, гомофобия, дискриминация в отношении этнических меньшинств и институциональная дискриминация.

    С этой целью УЕФА установил партнерские отношения со многими антидискриминационными организациями, возглавляемыми сетью FARE [Football Against Racism in Europe – сеть, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе] в качестве основного стратегического партнера в этой области с 2001 года.

    Что касается данного конкретного случая, мы просим обратиться в Российский футбольный союз, который является компетентным органом для решения внутренних вопросов», – сказали в пресс-службе УЕФА.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии30
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      Рейтинг: +102

      kepим 7 минут назад

      Гомофобия?
      Гнобить надо *********

      0
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      Рейтинг: +5949

      Serjoga 18 минут назад

      А кто обращался в УЕФА? Кого УЕФА ПОСЛАЛА в РФС?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Агасфер 23 минуты назад

      Болтун-находка не только для шпиона,но и для УЕФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      AtticusFinch 55 минут назад

      Ари кстати женат на русской...А не на ботоксной Погребнячке,которая все жёлтые передачи облазила у Малахова, в роли эксперта непонятно каких вопоросов...

      1
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      Рейтинг: +2512

      Агасфер > AtticusFinch 22 минуты назад

      Точно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      kazak161 1 час назад

      Толирасты из Европы любой бред из пальца высосут,хотя они не только пальцы в рот брать могут!

      0
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      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol 1 час назад

      От чиновников тошнит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3641

      84aivengo 1 час назад

      раздули на ровном месте...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +526

      Всем привет, я тут время 1 час назад

      Дак и что теперь нельзя чернокожего назвать чернокожим... В Африке негры называют себя негры. а нам нельзя...не понимаю логики!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Агасфер > Всем привет, я тут время 22 минуты назад

      Не называют,не ври.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2538

      александр п > Агасфер 4 минуты назад

      В США негры иногда в шутку называют друг друга, ниггер.В ЮАР негры терпеть не могут когда их неграми называют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1031

      ivan-football-fan 1 час назад

      Паша - большой мальчик. Если хотел сказать ПРО ПЛОХОЙ МЕНЕДЖМЕНТ В НАШЕМ ФУТБОЛЕ И НАЗВАТЬ ФАМИЛИИ ТЕХ, КТО НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЗДАНИЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ "СУВЕРЕННОГО ФУТБОЛА НА СОДЕРЖАНИИ У ОЛИГАРХОВ И ГОСКОПОРАЦИЙ", из за чего своих уже и на сборную не хватает...так и надобыло говорить...Зря он про цвет кожи и Ари...

      1
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      Рейтинг: -6

      American-Patriot 2 часа назад

      Стоит только заглянуть сюда и ты поймешь, что означает выражение - "великорусский шовинизм"

      1
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      Рейтинг: +2538

      александр п > American-Patriot 14 минут назад

      Русские самый толерантный народ,у нас азиаты и кавказцы чувствуют себя как дома и делают ,что хотят, и даже живут по своим законам..

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