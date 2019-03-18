УЕФА прокомментировал слова Погребняка об Ари

УЕФА прокомментировал высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка в адрес форварда «Краснодара» и сборной России Ари.

Ранее Погребняк назвал смешным, что в составе национальной российской команды выступают темнокожие футболисты. Ари – уроженец Бразилии.

«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации. УЕФА всегда проявлял абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Кампания против дискриминации не только в футболе и вокруг него, но и в европейском обществе в целом является ключевым убеждением программы социальной ответственности УЕФА.

УЕФА твердо верит в то, что сила футбола может быть использована для решения таких проблем, как расизм, гомофобия, дискриминация в отношении этнических меньшинств и институциональная дискриминация.

С этой целью УЕФА установил партнерские отношения со многими антидискриминационными организациями, возглавляемыми сетью FARE [Football Against Racism in Europe – сеть, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе] в качестве основного стратегического партнера в этой области с 2001 года.

Что касается данного конкретного случая, мы просим обратиться в Российский футбольный союз, который является компетентным органом для решения внутренних вопросов», – сказали в пресс-службе УЕФА.