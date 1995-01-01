Президент «Урала»: «Погребняк никого не оскорбил. Кого он обидел? Мы живем в свободной стране, это его мнение»

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал нападающего команды Павла Погребняка.

На днях футболист заявил, что считает смешным, что за сборную России выступают темнокожие футболисты (Погребняк говорил о нападающем «Краснодара» Ари).

Ранее стало известно, что слова Погребняка рассмотрит комитет по этике РФС. Форварда могут дисквалифицировать.

«Да я все уже в принципе обозначил по этому эпизоду. Паша ничего плохого не сказал. Я его поддерживаю. Я не знаю, зачем комитет по этике будет рассматривать его слова. Людям заняться что ли нечем? Теряюсь в догадках.

Ну что плохого сказал Паша? Погребняк никого не оскорбил. Кого он обидел? Мы живем в свободной стране. Это его мнение. Он что, не может его выразить? Ему смешно. Кому-то не смешно.

Возможная дисквалификация? Это тогда антифутбол. Один сказал – его наказали. Другого не тронули. Как так? Где справедливость? Таким образом, можно, получается, влиять на спортивный результат?! Дисквалифицировал человека на 10 матчей за слова и ослабил команду… Что это за манипулирование?!» – сказал Иванов.

Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ