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    Президент «Урала»: «Погребняк никого не оскорбил. Кого он обидел? Мы живем в свободной стране, это его мнение»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал нападающего команды Павла Погребняка.

    На днях футболист заявил, что считает смешным, что за сборную России выступают темнокожие футболисты (Погребняк говорил о нападающем «Краснодара» Ари).

    Ранее стало известно, что слова Погребняка рассмотрит комитет по этике РФС. Форварда могут дисквалифицировать.

    «Да я все уже в принципе обозначил по этому эпизоду. Паша ничего плохого не сказал. Я его поддерживаю. Я не знаю, зачем комитет по этике будет рассматривать его слова. Людям заняться что ли нечем? Теряюсь в догадках.

    Ну что плохого сказал Паша? Погребняк никого не оскорбил. Кого он обидел? Мы живем в свободной стране. Это его мнение. Он что, не может его выразить? Ему смешно. Кому-то не смешно.

    Возможная дисквалификация? Это тогда антифутбол. Один сказал – его наказали. Другого не тронули. Как так? Где справедливость? Таким образом, можно, получается, влиять на спортивный результат?! Дисквалифицировал человека на 10 матчей за слова и ослабил команду… Что это за манипулирование?!» – сказал Иванов.

    Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии70
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      Рейтинг: +36

      Шелкопёр 2 часа назад

      "Мы живем в свободной стране" - это очень смешно. Хотя может Иванов живет не в России?

      1
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      Рейтинг: +2413

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Какой, нафиг, комитет по этике? У нас в стране уголовно запрещено называть вещи своими именами. Для этого есть 282 и 148 статьи. Завели дело на Погребняка? Нет. Значит не виновен.

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      Рейтинг: +3145

      Владислав Vlad 3 часа назад

      Когда Вагнер Лав надел армейскую фуражку - смеялась вся страна. Но ведь не над Вагнером.
      Так же и здесь - не Ари смешной, а смешно то, что такое допустили.

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      Рейтинг: +5760

      Cules2013 3 часа назад

      он дотрындится, что и ему наказание прилетит)

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      Рейтинг: +4517

      KLIM777 4 часа назад

      Погребняк дело говорит, но без русификации иностранцев, наша сборная так и будет в подвале болтаться. Возможно Зобнин, Кузяев, Рассказов, Чалов, Ахметов, Головин и другие будут прогрессировать до более высокого уровня, тогда есть шанс на чисто русских игроков, а пока все это пыль.

      Все помнят товарищеские перед ЧМ, все понят ЧМ, где отскочили.

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      Рейтинг: +3145

      Владислав Vlad > KLIM777 3 часа назад

      Лимит придумали, что бы наши ребята попадали в сборную. Теперь придумали давать гражданство, что бы сборная стала сильнее. Прогресс??)))

      1
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      Рейтинг: +4517

      KLIM777 > Владислав Vlad 3 часа назад

      в 2008 году не было такого лимита и ничего страшного. Лимит вообще никакого отношения не имеет к развитию наших игроков. Идиотская иллюзия. Где эти таланты? Даже если кто-то и пробился в основу, то их уровень ниже среднего.

      Почему ты мне пишешь про прогресс? Я про это не писал

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      Рейтинг: +3145

      Владислав Vlad > KLIM777 1 час назад

      Вот я и пишу - вначале придумали лимит - типа для развития своих игроков, а теперь решили просто - давать гражданство. Это же прогресс.)))
      А может просто - заселение РФ иноземцами?)

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      Рейтинг: +4517

      KLIM777 > Владислав Vlad 1 час назад

      да потому что у нас в целом по стране все делается через одно место. Люди отдаются работе будто бы живут одним днем, кидают монетку была не была. Менталитет топором не вырубить

      0
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      Рейтинг: +3145

      Владислав Vlad > KLIM777 1 час назад

      Да не менталитет это. Просто есть пришлые, которые нам навязывают свои правила. Ну, а что мы? Мы смотрим на это всё надеясь на их же покровителей. Просто добрые мы.)))

      0
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      Рейтинг: +405

      Genz 4 часа назад

      Ну, ведь, действительно Ари смешной в сборной. Он не знаком со спецификой игры команды Черчесова. Впечателение, что Ари и мяч не нашли общий язык. Он отвратительно смотрелся в игре в конце прошлого года. А, что касается общего у слова СМЕШНОЙ и расизм - это уже выдумали педофилы

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      Рейтинг: +4517

      KLIM777 > Genz 4 часа назад

      Есть еще один интересный персонаж. НЕ вспомню имя и фамилию, его вызвали на ближайшие матчи молодежки из Франции вроде бы. Он вообще по-русски не разговаривает))

      0
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      Рейтинг: +51

      Zlatan2718 5 часов назад

      У Григория свобода от мозгов.. ))

      1
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 5 часов назад

      Конечно Григорий его будет защищать. Но вообще то свою речь надо фильтровать.

      4
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      Рейтинг: +76

      Alec7183 5 часов назад

      Зря гонят на Павла.

      2
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      Рейтинг: -24815

      ZSB > Alec7183 2 часа назад

      Видимо, ты за ЛГБТ, расизм, наркоманию, пьянство и т.д!!! Ведь тебе дали свободу!!!

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      Рейтинг: +1939

      BAIv > Alec7183 1 час назад

      у нас не всем можно говорить то что они думают

      0
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      Рейтинг: +529

      ДяДь ПашА 5 часов назад

      Ари , и Фернандес русские только потому что им тут платят, они продали родину раз продадут и второй,знакомое дело.

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